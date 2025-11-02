TREMEMBÉ

Quem ainda está preso em Tremembé? Jogador Robinho e médico Abdelmassih estão na lista

Ex-jogador da seleção brasileira está detido desde março de 2024

Fernanda Varela

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 17:00

Preso em Tremembé, Robinho falou pela primeira vez sobre vida na prisão Crédito: Reprodução/Conselho da Comunidade de Taubaté

A Penitenciária II de Tremembé, no interior de São Paulo, segue sendo o destino de alguns dos criminosos mais conhecidos do país. Com histórico de receber réus de casos de grande repercussão, o presídio, apelidado de “prisão dos famosos”, abriga nomes ligados a crimes que chocaram o Brasil, enquanto outros ex-detentos, também marcados por casos emblemáticos, continuam vivendo na região após a liberdade.

Atualmente, entre os presos mais conhecidos que ainda cumprem pena em Tremembé estão o ex-médico Roger Abdelmassih e o ex-jogador Robinho.

Roger Abdelmassih, de 82 anos, cumpre pena de 181 anos de prisão por estupros cometidos contra 37 pacientes de sua clínica de reprodução humana em São Paulo. Mesmo com pedidos de prisão domiciliar alegando problemas cardíacos, a Justiça tem negado o benefício. Ele segue isolado e sob acompanhamento médico dentro da unidade.

Robinho, ex-jogador da seleção brasileira e ídolo do Santos, está detido desde março de 2024, após a Justiça brasileira reconhecer e validar a condenação de nove anos de prisão imposta pela Itália por estupro coletivo. Ele cumpre pena no mesmo complexo e divide o espaço com presos de alta notoriedade, sob forte vigilância.

A Penitenciária de Tremembé também já abrigou outros nomes conhecidos, que hoje estão em liberdade ou em regime aberto. Entre eles estão Suzane von Richthofen, condenada pela morte dos pais em 2002; Elize Matsunaga, que matou e esquartejou o marido, Marcos Kitano Matsunaga, em 2012; e Anna Carolina Jatobá, madrasta de Isabella Nardoni, assassinada em 2008.

Além deles, passaram pela unidade Alexandre Nardoni, pai de Isabella, e Sandra Regina Ruiz, a Sandrão, condenada por sequestro seguido de morte. Todos atualmente vivem no interior paulista, em cidades como Bragança Paulista, Franca, Vale do Paraíba e Mogi das Cruzes.

Tremembé ganhou o apelido de “prisão dos famosos” justamente por abrigar figuras envolvidas em crimes que dominaram o noticiário. A penitenciária é conhecida por seu regime disciplinado, celas individuais e acompanhamento psicológico, além de abrigar detentos com alto nível de escolaridade ou histórico de repercussão pública.

Com a estreia da série documental “Tremembé”, do Prime Video, que mostra a rotina de alguns desses nomes dentro e fora da prisão, o interesse pelo destino dos presos mais famosos do Brasil voltou a crescer.