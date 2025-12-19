Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Chá e café têm efeitos opostos e podem comprometer os ossos em mulheres idosas; saiba como não errar

Ingestão de mais de 5 xícaras por dia foi ligada à menor densidade mineral óssea; álcool piora o efeito

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 11:30

O risco do café aparece quando a ingestão diária ultrapassa níveis elevados.
O risco do café aparece quando a ingestão diária ultrapassa níveis elevados. Crédito: Imagem: PxHere

<p>Embora o consumo moderado de café pareça ser seguro para a saúde óssea, a ingestão em excesso pode apresentar riscos reais para mulheres mais velhas, segundo estudo australiano. Pesquisadores analisaram detalhadamente o impacto desse hábito na densidade mineral óssea (DMO).</p>

Os resultados apontam que mulheres idosas que consomem mais de cinco xícaras da bebida diariamente apresentaram uma DMO menor em comparação com as outras participantes do estudo. Este achado é crucial para o entendimento dos fatores de risco.

Chás

Chás e sucos naturais ajudam na desintoxicação do fígado por Shutterstock
Chás e sucos naturais ajudam na desintoxicação do fígado por Shutterstock
Chás e sucos naturais ajudam na desintoxicação do fígado por Shutterstock
Chás ajudam a controlar colesterol e triglicerídeos por Shutterstock
Chás e sucos naturais ajudam na desintoxicação do fígado por Shutterstock
Chás contêm compostos que auxiliam no processo de desintoxicação por Shutterstock
Chás podem contribuir para a regeneração celular por Shutterstock
Chás estimulam as enzimas de limpeza do fígado por Shutterstock
Chás estimulam as enzimas de limpeza do fígado por Shutterstock
Chás contêm compostos que auxiliam no processo de desintoxicação por Shutterstock
Chás contêm compostos que auxiliam no processo de desintoxicação por Shutterstock
Chás contêm compostos que auxiliam no processo de desintoxicação por Shutterstock
1 de 12
Chás e sucos naturais ajudam na desintoxicação do fígado por Shutterstock

LEIA MAIS 

Chef revela o segredo para o purê de batatas ficar mais cremoso: não tem mistério

A árvore que ocupa pouco espaço, dá belos frutos e é ideal para pequenos jardins no Brasil

Quer um bolo macio e fofinho? Tire agora esse papel manteiga debaixo dele

Saiba a posição ideal para colocar a árvore de Natal para atrair dinheiro em 2026: o segredo está no Feng Shui

Quem nasceu nos anos 60 e 70 desenvolveu 9 forças mentais que estão desaparecendo nas gerações atuais

A pesquisa, publicada na revista científica *Nutrients*, avaliou dados de 9.704 mulheres que participavam do Estudo de Fraturas Osteoporóticas (SOF). Todas tinham 65 anos ou mais e consumiam café ou chá rotineiramente.

Risco do alto consumo

Os pesquisadores da Universidade Flinders, na Austrália, concluíram que a saúde óssea não é afetada negativamente quando a ingestão da bebida é feita de maneira controlada e moderada. O problema surge no exagero.

As análises sugerem que o consumo que ultrapassa cinco xícaras por dia tem uma relação direta com uma densidade mineral óssea mais baixa em mulheres na terceira idade. A baixa DMO é um sinal claro de vulnerabilidade.

Um dos colaboradores do estudo, Ryan Liu, explicou que estudos laboratoriais anteriores já haviam demonstrado o potencial de interferência da cafeína. O teor de cafeína do café pode interferir na absorção de cálcio e no metabolismo ósseo.

Entretanto, Liu pondera que esses efeitos identificados em laboratório são considerados pequenos e têm a possibilidade de serem atenuados de forma simples. A adição de leite ao café, por exemplo, pode suavizar esses impactos negativos.

A coautora Enwu Liu enfatiza que, apesar de o consumo moderado de café parecer seguro para as mulheres idosas, o consumo muito elevado pode ser desaconselhável. É importante buscar o equilíbrio diário.

Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda

Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock
Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock
Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock
Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock
Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock
Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock
Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock
Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock
Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock
Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock
Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock
Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock
Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock
1 de 13
Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock

A influência do álcool

Um dos achados mais relevantes do estudo diz respeito à interação entre o café e o consumo de álcool pelas participantes. O café demonstrou um efeito pior na densidade óssea entre as participantes que bebiam muito álcool.

O estudo concluiu que o café não exibiu um efeito tão negativo na massa óssea das mulheres que ingeriam pouco ou mesmo nenhum álcool. Isso sugere que o álcool potencializa o risco associado ao excesso de café.

A coautora Enwu Liu reforça que o consumo muito elevado de café pode não ser a melhor opção, “especialmente para mulheres que consomem álcool” regularmente. A atenção deve ser redobrada neste grupo.

A osteoporose, condição em que os ossos ficam frágeis e menos resistentes, é uma preocupação grande. Ela favorece fraturas e afeta cerca de uma em cada três mulheres com idade superior a 50 anos.

Para medir a densidade mineral óssea das participantes, a equipe utilizou o exame DXA, que é um tipo específico de raio X de alta precisão. As medições foram feitas nas regiões do colo femoral e do quadril.

Os pesquisadores também analisaram dados demográficos, hábitos de atividades físicas, a presença de comorbidades e o uso de medicamentos ao longo do tempo. Isso garantiu que a análise estatística fosse completa.

Chá como contraponto

Em contraste direto com o café em excesso, a pesquisa indicou que o chá está, na verdade, associado a ossos mais fortes em mulheres idosas. A DMO no quadril foi ligeiramente maior nas consumidoras de chá.

O professor Enwu Liu explicou que mesmo as menores “melhorias na densidade óssea podem se traduzir em menos fraturas em grandes grupos” de pessoas. Isso demonstra o valor preventivo da bebida.

O consumo moderado de chá pode ser visto como uma forma simples e prática de promover a saúde óssea no dia a dia. É um hábito de fácil adoção para as mulheres mais velhas.

Ryan Liu enfatiza que os resultados não devem ser interpretados como uma ordem para mudar drasticamente os hábitos. O recado não é para “abandonar o café ou começar a beber litros de chá”, conforme ele resume.

Ele apenas reflete que, além dos nutrientes já conhecidos, como a vitamina D e o cálcio, que são “fundamentais para a saúde óssea”, o que está na xícara também exerce seu papel. O chá pode ser um aliado.

O estudo da Flinders University serve como um lembrete de que o estilo de vida, incluindo as escolhas de bebidas diárias, tem um impacto cumulativo e significativo no corpo ao longo do tempo.

Os pesquisadores analisaram 9.704 mulheres com 65 anos ou mais, que tinham o hábito de consumir chá ou café diariamente, para avaliar as consequências a longo prazo. O estudo foi publicado na *Nutrients*.

O chá, diferentemente do café em excesso, mostrou-se benéfico e até pode ser útil para pessoas que vivem com obesidade, segundo os achados da pesquisa australiana. A moderação é a chave para o consumo de café.

Leia mais

Imagem - Pode beber água antes de dormir? Veja o que os médicos realmente dizem sobre esse hábito

Pode beber água antes de dormir? Veja o que os médicos realmente dizem sobre esse hábito

Imagem - A incrível história do imperador romano que morreu de tanto comer queijo

A incrível história do imperador romano que morreu de tanto comer queijo

Imagem - Esqueça o airfryer e o micro-ondas: esse eletrodoméstico versátil que descongela, esquenta e cozinha

Esqueça o airfryer e o micro-ondas: esse eletrodoméstico versátil que descongela, esquenta e cozinha

Mais recentes

Imagem - Não é só no SBT: Zezé Di Camargo vira nome proibido e é colocado na geladeira por outras emissoras de TV

Não é só no SBT: Zezé Di Camargo vira nome proibido e é colocado na geladeira por outras emissoras de TV
Imagem - Alerta: Estes signos devem ter cuidado redobrado nesta sexta-feira (19 de dezembro)

Alerta: Estes signos devem ter cuidado redobrado nesta sexta-feira (19 de dezembro)
Imagem - Zilu quebra o silêncio sobre fim com Zezé di Camargo: 'Me trocou porque eu deixei'

Zilu quebra o silêncio sobre fim com Zezé di Camargo: 'Me trocou porque eu deixei'

MAIS LIDAS

Imagem - Assalto, tiroteio e mortes em joalheria: o crime que marcou a Barra
01

Assalto, tiroteio e mortes em joalheria: o crime que marcou a Barra

Imagem - Morre Carlos Libório, primeiro diretor de jornalismo da TV Bahia
02

Morre Carlos Libório, primeiro diretor de jornalismo da TV Bahia

Imagem - Hora de fechar a boca: tire a sua sorte do dia para esta sexta (19)
03

Hora de fechar a boca: tire a sua sorte do dia para esta sexta (19)

Imagem - Centenas de peixes aparecem mortos no Dique do Tororó
04

Centenas de peixes aparecem mortos no Dique do Tororó