A incrível história do imperador romano que morreu de tanto comer queijo

Império Romano possui histórias vergonhosas, mas essa talvez supere todas elas

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 10:00

Antonino Pio era um homem pacífico (para os moldes romanos)
Antonino Pio era um homem pacífico (para os moldes romanos) Crédito: Imagem: Folegandros/Wikimedia Commons

Imensos exércitos travando guerras epopeicas, cidades imensas com feitos de engenharia até então inéditos, orgias homossexuais e escravos para fazer todo o trabalho. O Império Romano evoca a imaginação de todos que possuem algum conhecimento sobre história.

E falando em história, a deste imperador romano deve ser a mais vergonhosa entre todos os imperadores de que temos notícia. Antonino Pio morreu de tanto comer queijo. Entenda melhor história estranha.

Antonino Pio

O imperador governou por cerca de 20 anos, de 138 a 161 depois de Cristo. Permaneceu em Roma durante todo seu reinado e não era beligerante. Apenas uma conquista militar marcou seu período: a expansão dos territórios da Britânia para o norte.

Historiadores também afirmam que o Antonino também não era do tipo que arranjava intrigas com o Senado Romano. Também foi o único imperador que não deixou uma biografia própria, e os historiadores tiveram que quebrar a cabeça para remontar o quebra-cabeça.

Morte por queijo

Mesmo os imperadores mais pacíficos, como fora Antonino Pio, ainda eram cheios de excentricidades e caprichos. Segundo Historia Augusta, um conjunto de biografias não tão confiáveis que data já do século 4, o imperador era caseiro e adorava queijo.

Mas sua ruína veio de tanto comer o laticínio. Segundo o Augusta:

“Antonino morreu de uma febre que ele mesmo provocou ao comer queijo alpino com muita voracidade. Depois de tomar um banho no terceiro dia [de febre], ele se deitou, chamou seus amigos e deu ordens para que Marco [Aurélio] fosse recomendado aos soldados como imperador. Então, como se estivesse dormindo, ele faleceu.”

Não existem, contudo, outras fontes para o causo, o que faz historiadores terem um pequeno pé atrás. Por via das dúvidas, é melhor maneirar no queijo neste Natal.

