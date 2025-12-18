A incrível história do imperador romano que morreu de tanto comer queijo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 10:00
Imensos exércitos travando guerras epopeicas, cidades imensas com feitos de engenharia até então inéditos, orgias homossexuais e escravos para fazer todo o trabalho. O Império Romano evoca a imaginação de todos que possuem algum conhecimento sobre história.
E falando em história, a deste imperador romano deve ser a mais vergonhosa entre todos os imperadores de que temos notícia. Antonino Pio morreu de tanto comer queijo. Entenda melhor história estranha.
O imperador governou por cerca de 20 anos, de 138 a 161 depois de Cristo. Permaneceu em Roma durante todo seu reinado e não era beligerante. Apenas uma conquista militar marcou seu período: a expansão dos territórios da Britânia para o norte.
Historiadores também afirmam que o Antonino também não era do tipo que arranjava intrigas com o Senado Romano. Também foi o único imperador que não deixou uma biografia própria, e os historiadores tiveram que quebrar a cabeça para remontar o quebra-cabeça.
Mesmo os imperadores mais pacíficos, como fora Antonino Pio, ainda eram cheios de excentricidades e caprichos. Segundo Historia Augusta, um conjunto de biografias não tão confiáveis que data já do século 4, o imperador era caseiro e adorava queijo.
Mas sua ruína veio de tanto comer o laticínio. Segundo o Augusta:
“Antonino morreu de uma febre que ele mesmo provocou ao comer queijo alpino com muita voracidade. Depois de tomar um banho no terceiro dia [de febre], ele se deitou, chamou seus amigos e deu ordens para que Marco [Aurélio] fosse recomendado aos soldados como imperador. Então, como se estivesse dormindo, ele faleceu.”
Não existem, contudo, outras fontes para o causo, o que faz historiadores terem um pequeno pé atrás. Por via das dúvidas, é melhor maneirar no queijo neste Natal.