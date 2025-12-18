Acesse sua conta
Quer um bolo macio e fofinho? Tire agora esse papel manteiga debaixo dele

Um hábito aparentemente inofensivo pode estar sabotando a textura e o dourado da sua massa sem você perceber

18 de dezembro de 2025

Entenda porque não usar papel manteiga
Entenda por que não usar papel manteiga Crédito: Freepik

Prático, fácil de usar e quase automático na rotina de quem assa bolos e tortas, o papel manteiga virou um aliado indispensável na cozinha. Mas o que pouca gente sabe é que ele pode comprometer justamente aquilo que faz toda a diferença no resultado final: a crocância e o dourado da base.

Especialistas explicam por que o contato direto da massa com a forma é essencial para uma cocção perfeita e em quais situações o papel manteiga deve ficar fora da receita.

Papel manteiga facilita, mas interfere no resultado

O papel manteiga ganhou fama por um bom motivo. Ele evita que a massa grude, facilita o desenforme e reduz o risco de o bolo quebrar na hora de sair da forma. Em preparações rápidas ou quando o tempo é curto, ele parece a solução ideal.

O problema começa durante o forno. Ao criar uma camada entre a massa e a forma, o papel impede que o calor seja transferido de maneira eficiente para a base. Sem esse contato direto com o metal, o fundo do bolo ou da torta não recebe calor suficiente para dourar.

O resultado costuma ser uma base pálida, úmida ou até levemente encharcada, especialmente em receitas mais delicadas. Mesmo que a parte de cima asse bem, a textura inferior pode comprometer toda a experiência ao cortar a primeira fatia.

Quando o papel manteiga deve ser evitado

Há situações em que deixar o papel de lado faz toda a diferença. Receitas com recheios suculentos, como tortas de frutas, quiches ou massas com creme, exigem uma base bem assada para equilibrar a umidade.

O mesmo vale quando você não consegue acompanhar visualmente o douramento da parte de baixo durante o preparo. Sem o papel, a massa absorve melhor o calor e ganha cor de forma mais uniforme.

Outro ponto importante é o tipo de forma utilizada. Assadeiras de metal escuro são feitas para conduzir calor com eficiência. Ao colocar papel manteiga entre a forma e a massa, você neutraliza essa vantagem e perde crocância onde ela mais importa.

Como evitar que a massa grude sem usar papel

Abrir mão do papel manteiga não significa correr o risco de perder o bolo. Existe um truque simples que garante um bom resultado sem comprometer a textura da base.

Levar a forma vazia ao forno por cerca de dois minutos ajuda a criar uma superfície quente. Em seguida, basta untar com manteiga ou óleo. Esse choque térmico forma uma camada protetora natural que impede que a massa grude.

A técnica também funciona para tortas abertas e assadeiras. Além de facilitar o desenforme, ela favorece uma cocção mais uniforme, garantindo uma base dourada, firme e muito mais saborosa.

