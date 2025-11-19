Acesse sua conta
Quer acabar de vez com as formigas na cozinha? Veja dicas certeiras para afastar os insetos

Métodos caseiros, baratos e sem química pesada podem resolver o problema antes que a infestação comece

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 11:00

Aprenda a melhor forma de eliminar essas pragas da sua cozinha
Aprenda a melhor forma de eliminar essas pragas da sua cozinha Crédito: Freepik

Se as formiguinhas já fazem parte do cenário da sua cozinha, é sinal de alerta. Esses pequenos insetos se instalam rápido e se multiplicam ainda mais depressa, mas algumas ações simples podem eliminar o problema.

Com ingredientes que você já tem em casa, é possível criar barreiras naturais e evitar que as formigas encontrem abrigo e alimento no ambiente.

Por que as formigas aparecem na sua cozinha

As formigas domésticas são atraídas principalmente por restos de alimentos, migalhas e superfícies açucaradas. Quando encontram um local onde há comida disponível, organizam trilhas e acabam transformando a cozinha em um ponto fixo de abastecimento.

Além disso, pequenas aberturas, frestas e vãos em portas e janelas facilitam a entrada desses insetos, que conseguem acessar até os menores espaços sem serem percebidos.

Outro fator é a velocidade de reprodução: basta uma única colônia se estabelecer para que, em pouco tempo, a infestação aumente a ponto de se tornar difícil de controlar apenas com limpeza.

Dicas caseiras para afastar as formigas

Alguns ingredientes comuns, como vinagre, limão e bicarbonato, podem funcionar como repelentes naturais altamente eficazes. O vinagre, por exemplo, desorienta as trilhas de feromônio usadas pelas formigas para se localizar.

O limão ajuda a criar uma barreira aromática desagradável para esses pequenos insetos, afastando-os de superfícies e pontos estratégicos da cozinha.

Já o bicarbonato, combinado com açúcar, costuma ser utilizado em métodos tradicionais por quem busca reduzir drasticamente a quantidade de formigas em áreas internas de forma simples e acessível.

Como evitar que elas voltem

A prevenção começa com a limpeza: manter bancadas secas e sem restos de alimento é uma das formas mais eficientes de evitar a presença de formigas. Guardar alimentos em potes herméticos também impede que os odores atraiam os insetos.

Outra dica importante é identificar possíveis pontos de entrada e vedá-los com silicone ou borracha adesiva, criando uma barreira física para impedir novas invasões.

Por fim, manter o lixo bem fechado e retirar os resíduos orgânicos diariamente reduz o atrativo para colônias em busca de alimento, garantindo uma cozinha livre de formigas por muito mais tempo.

