Truque de 5 minutos transforma cerveja quente em bebida trincando para o brinde

Método fácil promete resolver o maior problema dos churrascos: cerveja quente

Agência Correio

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 16:00

Técnica com sal, gelo e álcool deixa a bebida trincando em poucos minutos Crédito: Freepik

Nada estraga mais o clima de um churrasco do que chegar animado e descobrir que a cerveja está quente. Mas um truque simples e rápido promete acabar com esse problema em apenas cinco minutos — e o melhor, com itens que todo mundo tem em casa.

A técnica mistura gelo, sal grosso e álcool, criando uma reação que faz a temperatura cair rapidamente. O resultado? Cerveja trincando em tempo recorde, pronta para servir sem precisar esperar o freezer.

Além de prática, a dica é segura e fácil de aplicar, ideal para quem esqueceu de colocar as latinhas para gelar ou quer surpreender os amigos com um truque de mestre na hora do brinde.

O segredo está na mistura dos ingredientes

Para começar, coloque as latinhas no fundo da caixa térmica ou do cooler. Depois, cubra com bastante gelo, garantindo que fiquem totalmente envolvidas. O próximo passo é adicionar um punhado generoso de sal grosso.

O sal faz com que o gelo derreta mais rápido, reduzindo ainda mais a temperatura da mistura. Em seguida, despeje álcool líquido — de preferência o de 90%, mas o de 70% também funciona — e mexa bem.

Essa combinação cria um ambiente extremamente frio, capaz de resfriar as latas em cerca de cinco minutos. É o suficiente para transformar cerveja quente em bebida gelada e pronta para o consumo.

Por que o truque funciona tão rápido

A explicação é científica: o sal e o álcool baixam o ponto de congelamento da água, fazendo com que o gelo derreta de forma mais intensa e absorva o calor das latas. Essa reação térmica acelera o resfriamento da bebida.

Segundo especialistas em química doméstica ouvidos pelo UOL, o mesmo processo pode ser usado para gelar refrigerantes ou vinhos brancos — basta ajustar a quantidade de ingredientes conforme o tamanho do cooler.

No geral, para cada saco de 1 quilo de gelo, são recomendados 500 gramas de sal e cerca de 400 mililitros de álcool. Essa proporção garante o efeito máximo de resfriamento sem desperdício.

Atenção antes de servir a bebida

Depois dos cinco minutos, é importante passar as latas rapidamente em água corrente. Isso remove qualquer resíduo de sal ou álcool que possa ter ficado na superfície e evita alterações no sabor.

Além de deixar a cerveja pronta para o brinde, o truque é ótimo para situações de emergência — como festas de última hora, churrascos improvisados ou viagens curtas em dias de calor intenso.