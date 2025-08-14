Acesse sua conta
Seu cérebro encolhe ao beber álcool? Saiba o que diz a ciência

Pesquisadores revelam a ligação entre álcool e volume cerebral

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 09:13

Descubra o impacto de uma simples dose na sua massa cinzenta
Descubra o impacto de uma simples dose na sua massa cinzenta Crédito: Freepik

O consumo de álcool realmente diminui o cérebro? Uma nova pesquisa, divulgada pela Nature Communications, identificou uma ligação entre a ingestão de bebidas alcoólicas e a redução do volume cerebral. Essa descoberta acende um alerta para muitos.

Cerca de 36 mil pessoas do Reino Unido, com idade média de 63 anos, participaram do estudo. Os pesquisadores compararam informações sobre o consumo de álcool com o tamanho do cérebro, obtendo insights valiosos sobre a relação.

Mais da metade dos participantes, 53%, eram mulheres, e 2.900 reportaram abstinência alcoólica. Através de exames de imagem, os cientistas analisaram as divisões cerebrais, como a massa branca e cinzenta, correlacionando-as com os hábitos de consumo.

Impactos supreendentes no cérebro

O principal achado do estudo demonstra que a ingestão diária de apenas duas doses, equivalente a uma taça de vinho ou uma lata de cerveja, já se associa à diminuição da massa branca e cinzenta. Isso indica um impacto precoce do álcool.

Em indivíduos que bebiam mais, os danos cerebrais mostraram-se ainda maiores. Pela primeira vez, a pesquisa apontou esse efeito em volumes considerados baixos, redefinindo nossa compreensão sobre os limites seguros de consumo.

Pontos de atenção do estudo 

A amostra do estudo consistiu em indivíduos de meia-idade, predominantemente europeus do Reino Unido. Dessa forma, os resultados podem não se aplicar a populações mais jovens ou diversas, que merecem estudos específicos.

A pesquisa considerou apenas o consumo de álcool no último ano, o que pode gerar vieses de memória nos relatos. Portanto, a análise não capta toda a trajetória de consumo ao longo da vida dos participantes, um fator importante.

O caráter transversal da pesquisa não permite estabelecer uma relação de causa e efeito definitiva. Assim, outros fatores podem influenciar a associação entre o consumo de álcool e a diminuição da massa encefálica observada.

