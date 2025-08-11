Acesse sua conta
Entenda o que o consumo de álcool realmente faz com seu corpo

Saiba como o consumo frequente de álcool danifica seu organismo

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 11:39

Desvende os impactos cumulativos do álcool no fígado e na saúde geral, dia após dia
Desvende os impactos cumulativos do álcool no fígado e na saúde geral, dia após dia

Muitas pessoas pensam que apenas o consumo exagerado e ocasional de álcool é perigoso, mas o hábito diário pode ser muito mais nocivo à saúde. Mesmo em pequenas doses, a constância impede o fígado de se recuperar. 

Este processo favorece lesões cumulativas que podem evoluir para condições sérias, como a cirrose e o câncer hepático, alertam os especialistas.

Para entender a gravidade, o portal da gastroenterologista Juliana Rosseto diz que devemos considerar que 80 gramas de álcool por dia, durante 10 anos, podem causar cirrose em homens. Mulheres correm esse risco com apenas 40 gramas diárias no mesmo período. Fatores genéticos e obesidade amplificam o perigo.

O ciclo de dano hepático

O corpo metaboliza o álcool de forma única para cada pessoa e os riscos aumentam com fatores como genética, obesidade e uso de medicamentos. Por isso, o consumo frequente, mesmo em pequenas doses, é mais perigoso devido ao seu impacto cumulativo no órgão.

O álcool é absorvido rapidamente, atingindo a concentração máxima no sangue em cerca de 90 minutos. Inicialmente, causa euforia, mas age como depressor do sistema nervoso central, comprometendo reflexos, causando fala arrastada e movimentos mais lentos.

Quando o consumo é elevado, o álcool se transforma em acetaldeído, substância altamente tóxica. O fígado tenta eliminá-la, mas o excesso resulta em sintomas de ressaca, como dor de cabeça intensa, náuseas e fadiga. 

Impactos além do fígado

Os efeitos do álcool vão além da embriaguez, impactando múltiplos sistemas do corpo. O consumo contínuo está ligado a problemas graves, incluindo doenças cardíacas, certos tipos de câncer, transtornos mentais e alterações neurológicas, de acordo com o portal Vida Saudável.

No fígado, a esteatose hepática alcoólica, a famosa "gordura no fígado", é o quadro mais comum. Sem tratamento, ela pode progredir para hepatite alcoólica, fibrose e, finalmente, cirrose hepática, essa condição compromete a função do órgão.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) enfatiza que não existe uma dose segura de álcool, principalmente quando o consumo é frequente. É fundamental evitar o consumo diário e alternar bebidas alcoólicas com água, mantendo-se sempre alerta aos sinais do corpo.

