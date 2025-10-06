MÚSICA

Sepultura responde após baterista ser anunciado como novo membro do Trivium

Anúncio foi feito pela banda norte-americana no último sábado (04)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 11:09

Banda Trivium, dos EUA, anuncia contratação de baterista do Sepultura Crédito: Divulgação

O mundo do metal foi surpreendido no último sábado (04) com o anúncio de que o Trivium, banda dos Estados Unidos, contratou o baterista Greyson Nekrutman, de 23 anos, atualmente integrante do Sepultura. A novidade imediatamente gerou especulações sobre uma possível saída do músico da formação brasileira, mas o próprio Sepultura tratou de esclarecer a situação.

Em comunicado publicado nos stories do Instagram, a banda explicou que a participação de Greyson no Trivium será apenas temporária.

“Em 2026, ele estará de volta ao Sepultura, retomando seu lugar na banda para seguirmos com nossa turnê de despedida”, informou o grupo.

Apesar das especulações, o clima entre as bandas é de parceria. O perfil oficial do Sepultura chegou a comentar no post do Trivium: “Boa sorte, Greyson Nekrutman! Estamos orgulhosos e mal podemos esperar para tê-lo de volta em 2026!”

Carreira de Greyson

O baterista ganhou notoriedade ao integrar o Suicidal Tendencies antes de ser anunciado, em 2024, como substituto de Eloy Casagrande no Sepultura que, por sua vez, partiu para o Slipknot. Desde então, Greyson tem se consolidado como um dos jovens nomes mais promissores da bateria no metal. Além de seus trabalhos recentes com bandas como Heriot e Jinjer, ele também percorreu América Latina e Europa com o Sepultura durante a turnê Celebrating Life Through Death, realizada entre março e agosto deste ano.

O Trivium foi criado em 1999, em Orlando (EUA), e conquistou a cena internacional ao misturar thrash, prog, death metal melódico, metal alternativo e groove metal. Com dez álbuns lançados, o último deles In The Court Of The Dragon (2021), o grupo atualmente é formado por Matt Heafy (vocal e guitarra), Corey Beaulieu (guitarra), Paolo Gregoletto (baixo) e agora Greyson Nekrutman (bateria).

Greyson Nekrutman, do Sepultura, será baterista do Trivium 1 de 5

Já o Sepultura, fundado em 1984 em Belo Horizonte, colocou o Brasil no mapa do heavy metal mundial com clássicos como Beneath the Remains (1989), Arise (1991), Chaos A.D. (1993) e Roots (1996). Em 2023, anunciou sua turnê de despedida por 40 países. Os últimos shows ocorreram em agosto deste ano, na Europa, mas novas datas devem ser confirmadas em breve.