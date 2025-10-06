Acesse sua conta
Sepultura responde após baterista ser anunciado como novo membro do Trivium

Anúncio foi feito pela banda norte-americana no último sábado (04)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 11:09

Banda Trivium, dos EUA, anuncia contratação de baterista do Sepultura
Banda Trivium, dos EUA, anuncia contratação de baterista do Sepultura Crédito: Divulgação

O mundo do metal foi surpreendido no último sábado (04) com o anúncio de que o Trivium, banda dos Estados Unidos, contratou o baterista Greyson Nekrutman, de 23 anos, atualmente integrante do Sepultura. A novidade imediatamente gerou especulações sobre uma possível saída do músico da formação brasileira, mas o próprio Sepultura tratou de esclarecer a situação.

Em comunicado publicado nos stories do Instagram, a banda explicou que a participação de Greyson no Trivium será apenas temporária.

“Em 2026, ele estará de volta ao Sepultura, retomando seu lugar na banda para seguirmos com nossa turnê de despedida”, informou o grupo.

Apesar das especulações, o clima entre as bandas é de parceria. O perfil oficial do Sepultura chegou a comentar no post do Trivium: “Boa sorte, Greyson Nekrutman! Estamos orgulhosos e mal podemos esperar para tê-lo de volta em 2026!”

  • Carreira de Greyson

O baterista ganhou notoriedade ao integrar o Suicidal Tendencies antes de ser anunciado, em 2024, como substituto de Eloy Casagrande no Sepultura que, por sua vez, partiu para o Slipknot. Desde então, Greyson tem se consolidado como um dos jovens nomes mais promissores da bateria no metal. Além de seus trabalhos recentes com bandas como Heriot e Jinjer, ele também percorreu América Latina e Europa com o Sepultura durante a turnê Celebrating Life Through Death, realizada entre março e agosto deste ano.

O Trivium foi criado em 1999, em Orlando (EUA), e conquistou a cena internacional ao misturar thrash, prog, death metal melódico, metal alternativo e groove metal. Com dez álbuns lançados, o último deles In The Court Of The Dragon (2021), o grupo atualmente é formado por Matt Heafy (vocal e guitarra), Corey Beaulieu (guitarra), Paolo Gregoletto (baixo) e agora Greyson Nekrutman (bateria).

Greyson Nekrutman, do Sepultura, será baterista do Trivium

Greyson Nekrutman, do Sepultura, será baterista do Trivium por Divulgação
Greyson Nekrutman, do Sepultura, será baterista do Trivium por Divulgação
Comunicado do Sepultura a respeito da ida de seu baterista, Greyson Nekrutman, à banda Trivium
Banda Trivium, dos EUA, anuncia contratação de baterista do Sepultura
A banda Sepultura fará uma turnê de despedida em 2024
1 de 5
Greyson Nekrutman, do Sepultura, será baterista do Trivium por Divulgação

Já o Sepultura, fundado em 1984 em Belo Horizonte, colocou o Brasil no mapa do heavy metal mundial com clássicos como Beneath the Remains (1989), Arise (1991), Chaos A.D. (1993) e Roots (1996). Em 2023, anunciou sua turnê de despedida por 40 países. Os últimos shows ocorreram em agosto deste ano, na Europa, mas novas datas devem ser confirmadas em breve.

A entrada de Greyson no Trivium não é um caso isolado de músicos do Sepultura explorando novos caminhos. O guitarrista Andreas Kisser, por exemplo, se prepara para apresentar o espetáculo Andreas & Yohan Kisser tocam Villa-Lobos com Ensemble, no próximo dia 6 de novembro, em São Paulo.

Tags:

Rock Sepultura

