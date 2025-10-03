FAMOSOS

Eric Dane, astro de 'Grey’s Anatomy', fala sobre luta contra diagnóstico: 'Vou lutar até o fim'

Ator revelou detalhes de sua vida após diagnóstico da doença degenerativa e compartilha esperanças para o futuro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 15:45

Eric Dane, astro de 'Grey’s Anatomy' e 'Euphoria', revela diagnóstico de ELA Crédito: Reprodução

Eric Dane, famoso por interpretar Mark Sloan em Grey’s Anatomy, abriu o coração sobre o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença neurodegenerativa que vem afetando sua rotina. Aos 52 anos, o ator revelou que está determinado a enfrentar a condição com coragem e esperança.

Em entrevista ao deputado Eric Swalwell, Dane falou sobre seus desejos pessoais: “Tenho duas filhas e quero acompanhá-las na faculdade, em seus casamentos, quem sabe até ter netos. Quero estar presente em tudo isso, então vou lutar até o último suspiro”.

O ator também comentou sobre os desafios do diagnóstico tardio: “ELA é a última coisa que alguém espera ouvir. Muitas vezes leva tempo para ser detectada, o que impede a participação em testes clínicos”, disse Dane, que é casado com a atriz Rebecca Gayheart e pai de Billie Beatrice, 15 anos, e Georgia Geraldine, 13.

O que é ELA?

A esclerose lateral amiotrófica é uma doença progressiva que afeta os neurônios responsáveis pelos movimentos musculares, podendo levar à paralisia total. Com o avanço, funções vitais como fala, deglutição e respiração ficam comprometidas. Especialistas alertam que o diagnóstico precoce é crucial para acesso a tratamentos que desaceleram a evolução da doença.

Sintomas comuns incluem:

Engasgos frequentes

Dificuldade para falar ou gagueira



Cãibras musculares e fasciculações



Perda de peso



Alterações na voz e dicção



Em fases avançadas, comprometimento cognitivo



Tratamento e cuidados:

Embora não exista cura, a ELA pode ser controlada por meio de cuidados multidisciplinares, que incluem acompanhamento médico, fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, visando melhorar a qualidade de vida do paciente.

A doença, também conhecida como Doença de Lou Gehrig, afeta nervos do cérebro e da medula espinhal, responsáveis pelo controle muscular. Casos hereditários representam cerca de 10% do total, enquanto a incidência no Brasil é rara, com aproximadamente um caso a cada 50 mil habitantes.