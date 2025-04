SAÚDE

Eric Dane, astro de 'Grey’s Anatomy' e 'Euphoria', revela diagnóstico de ELA

Ator americano de 52 anos diz estar focado na família e no trabalho, apesar da gravidade da doença

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de abril de 2025 às 11:58

Eric Dane, astro de 'Grey’s Anatomy' e 'Euphoria', revela diagnóstico de ELA Crédito: Reprodução

O ator norte-americano Eric Dane, conhecido por interpretar o galã Dr. Mark Sloan em Grey’s Anatomy e o enigmático Cal Jacobs em Euphoria, anunciou na quinta-feira (10) que foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma doença neurodegenerativa progressiva e sem cura.>

Aos 52 anos, Dane compartilhou a notícia em entrevista à revista People. "Sou grato por ter minha amada família ao meu lado enquanto navegamos neste próximo capítulo", disse ele. Apesar do impacto do diagnóstico, o ator revelou que seguirá trabalhando normalmente e já tem data para voltar aos estúdios: "Me sinto afortunado por poder continuar trabalhando e estou ansioso para retornar ao set de Euphoria na próxima semana", afirmou.>

ELA, também conhecida como Doença de Lou Gehrig, afeta as células nervosas do cérebro e da medula espinhal, responsáveis pelo controle dos músculos. Com o tempo, os pacientes perdem a capacidade de se mover, falar, engolir e até respirar. A condição foi a mesma enfrentada pelo físico Stephen Hawking, falecido em 2018.>

Segundo especialistas, a ELA pode se manifestar de forma esporádica ou genética. Estima-se que até 10% dos casos tenham origem hereditária. No Brasil, a incidência é considerada rara, com aproximadamente um caso por ano a cada 50 mil habitantes. A doença atinge mais homens do que mulheres, com uma média de 1,5 diagnóstico masculino para cada feminino.>

Entre os sintomas mais comuns estão cãibras frequentes, perda de peso, dificuldade na fala, alterações na voz, engasgos e contrações involuntárias dos músculos. Em estágios mais avançados, funções cognitivas também podem ser prejudicadas, afetando memória e raciocínio.>

O tratamento da ELA foca em desacelerar sua progressão e manter a qualidade de vida do paciente pelo maior tempo possível. Isso inclui acompanhamento médico constante, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e uso de medicamentos para alívio dos sintomas.>

Dane, que é casado com a atriz Rebecca Gayheart desde 2004 e pai de duas adolescentes, pediu privacidade para viver esse momento delicado ao lado da família.>