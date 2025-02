MORTE DE ROBERTA FLACK

Quedas, torções e desequilíbrios: veja os sintomas da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)

A cantora de pop/R&B Roberta Flack, que morreu nesta segunda (24), havia anunciado um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica (ELA) em 2022

Quais são os sintomas da Esclerose Lateral Amiotrófica?

Tudo começou com uma queda e uma torção no pé. No início, enquanto recuperava a torção com imobilização, sentia câimbras e algumas dormências, mas creditava tudo ao tempo em repouso. O problema só foi revelado quando a segunda queda aconteceu e a crescente dificuldade de segurar xícaras e talheres chamou atenção da família Pereira para o fato de que o pai estava gravemente doente. A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) não era mais algo distante, visto apenas no que ficou conhecido como o Desafio do Balde de Gelo, campanha que ganhou o mundo ao desafiar as pessoas a jogar um balde de gelo em um amigo e, em seguida, fazer uma doação para a instituição que patrocina pesquisas sobre a cura da ELA.>