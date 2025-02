EUA

Morre a cantora Roberta Flack, do hit 'Killing Me Softly With His Song'

Artista foi diagnosticada com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)

Wladmir Pinheiro

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 17:58

Crédito: Reprodução

Roberta Flack, mais conhecida por pelo hit 'Killing Me Softly With His Song', morreu nesta segunda-feira (24), aos 88 anos. A informação foi publicada pelo jornal norte-americano The Post e confirmada pelo representante da cantora vencedora do Grammy. >

“Ela morreu em paz, cercada por sua família. Roberta quebrou limites e recordes. Ela também era uma educadora orgulhosa”, disse. A artista também ficou conhecida pela canção "First Time I Ever Saw Your Face".>

Flack enfrentava vários problemas de saúde nos últimos anos. Ela revelou em 2022, que tinha Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), uma doença neurodegenerativa que afeta o sistema nervoso. A doença é progressiva e irreversível e leva à paralisia motora e morte precoce.>

A empresária de Flack disse na época que "a doença progressiva tornou impossível cantar e difícil falar, mas será preciso muito mais do que ELA para silenciar esse ícone".>