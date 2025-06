FIQUE ATENTO

Novo concurso do Banco Central deve oferecer 560 vagas e salários de até R$ 25 mil

Pedido de autorização para concurso está sendo analisado

O Banco Central (BC) solicitou ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos a autorização para realizar um novo concurso público com 560 vagas, que devem ser preenchidas até 2026. O pedido foi protocolado oficialmente no último dia 30 de maio e está em fase de análise. >

As oportunidades são para os cargos de auditor, técnico e procurador. O maior número de vagas é para auditor, com 410 postos disponíveis. A função, equivalente ao antigo cargo de analista, exige nível superior e oferece salário inicial de R$ 18.033,52, além de adicionais e auxílio-alimentação de R$ 1.000.>

Para o cargo de técnico, que exige ensino médio completo, a previsão é de 110 vagas. A remuneração inicial é de R$ 7.453,62. Já o cargo de procurador, voltado a bacharéis em Direito com pelo menos dois anos de prática forense, terá 40 vagas e salário próximo a R$ 25 mil.>

A expectativa é que o novo certame siga os moldes do último concurso, organizado pelo Cebraspe, com aplicação de provas objetivas, discursivas e sindicância de vida pregressa. O conteúdo programático deve priorizar temas como Economia, Finanças e Tecnologia da Informação — áreas estratégicas para o funcionamento do BC.>