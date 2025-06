POLÊMICA NA MÚSICA

Dançarina de Zezé Di Camargo chama comida nordestina de 'lavagem' e gera revolta nas redes

Bianca Alencar, backing vocal da dupla sertaneja, ofende culinária de Pernambuco e é acusada de xenofobia após vídeo polêmico

Uma declaração considerada xenofóbica feita por Bianca Alencar, dançarina e backing vocal da dupla Zezé Di Camargo & Luciano, gerou revolta nas redes sociais nesta sexta-feira (20). Em vídeo publicado nos stories do Instagram, a artista ofendeu a culinária nordestina ao comparar pratos típicos da cidade de Floresta, no sertão de Pernambuco, com “lavagem de porcos”. >