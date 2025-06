RECUPERAÇÃO

Assessoria de Anitta nega complicações em cirurgia estética após infecção e cancelamento de show

Cantora foi internada e precisou suspender apresentação; equipe confirma procedimento estético, mas nega complicações

Anitta precisou cancelar o show que faria neste fim de semana em Campina Grande após ser diagnosticada com uma infecção bacteriana severa. Em contato direto com os fãs por meio de um canal exclusivo de mensagens, a cantora explicou que está em tratamento e sendo medicada com antibióticos intravenosos. >