PEGOU MAL

Claudia Leitte causa polêmica ao dizer que 'adora viado' mesmo sendo evangélica

Declaração viralizou nas redes sociais, reacendeu críticas antigas e levantou debate sobre oportunismo e representatividade

A cantora Claudia Leitte repercutiu nas redes sociais após fazer uma declaração polêmica durante sua apresentação na Micareta da San, em São Paulo, na noite de quinta-feira (19). Ao interagir com o público, ela afirmou que mesmo sendo evangélica, sente carinho pelo público LGBTQIA+. >

“Muito gay, muito gay, a evangê aqui adora um viado”, disse Claudia, aos risos, diante da plateia, em um vídeo que circulou nas redes sociais. A frase, no entanto, dividiu opiniões e reacendeu críticas antigas sobre a postura da artista em relação à comunidade.>

Em resposta à fala, internautas relembraram posicionamentos passados da cantora. “Não era ela que falava que Deus a livrasse de ter um filho gay, porque ela é cristã? Engraçado como tem gente que diz que ‘ama o público gay’, mas na mesma frase solta um ‘Deus me livre de ter um filho gay’”, comentou uma usuária do Instagram. “Você não ama, você tolera quando convém... quando dá engajamento”, completou.>

A relação de Claudia Leitte com a comunidade LGBTQIA+ tem sido alvo de questionamentos frequentes, especialmente em épocas de eventos com forte presença do público queer. “Quem adora um viado é quem defende o ano todo, não só quando convém”, escreveu outra internauta, criticando o que considera um apoio oportunista da artista.>