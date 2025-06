LUTO NA MÚSICA

Morre cantora de forró Faby Bezerra aos 36 anos após batalha contra câncer no colo do útero

Artista cearense lutava contra um câncer agressivo; ela deixa quatro filhos e será sepultada em sua cidade natal

Heider Sacramento

Publicado em 20 de junho de 2025 às 17:37

Faby Bezerra Crédito: Reprodução

A cantora de forró Faby Bezerra morreu nesta sexta-feira (20), aos 36 anos, após uma longa batalha contra um câncer no colo do útero. A informação foi confirmada pela equipe da artista, que era natural de Limoeiro do Norte, no Ceará, e vinha ganhando espaço na cena musical nordestina. >

Nota de pesar Crédito: Reprodução/X

Faby iniciou a carreira em bandas regionais como Raízes do Forró, Forró Forrado, Forró na Veia e Bota Pra Cima, conquistando admiradores com sua voz marcante. Nos últimos anos, ela enfrentava um tratamento contra um câncer que chegou a apresentar melhora. “Ela teve uma boa resposta”, contou o marido da cantora, João Paulo Peixoto, em entrevista ao Diário do Nordeste. No entanto, o tumor retornou de forma mais agressiva e comprometeu seu estado de saúde.>

A cantora passou por internações prolongadas e sessões intensas de quimioterapia. Em abril, Faby publicou seu último registro nas redes sociais, mostrando os cabelos curtos após o avanço do tratamento. Ela deixa quatro filhos.>