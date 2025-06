DESEJO INUSITADO

Influencer fatura R$ 70 mil por mês traindo o marido com aval dele: 'Foi exigência no contrato'

Criadora de conteúdo adulto revela contrato que autoriza traições e exige cirurgia íntima periódica

Heider Sacramento

Publicado em 20 de junho de 2025 às 16:42

Gisa Custolli e Yuri Ottoline são casados Crédito: Reprodução

A influenciadora Gisa Custolli tem causado polêmica nas redes sociais ao revelar detalhes da vida íntima com o marido, Yuri Ottoline. Criadora de conteúdo adulto, ela afirma já ter se relacionado com mais de 3 mil homens e garante que tudo é acordado com o companheiro, inclusive por contrato. Segundo ela, a traição faz parte do trabalho e é, inclusive, incentivada por ele. >

“Eu ganho R$ 70 mil por mês para trair meu marido, com o consentimento dele. Temos um contrato que permite isso”, contou Gisa. No documento, o marido precisa autorizar as relações com outros homens e impõe uma exigência inusitada: a reconstrução íntima a cada dois anos para que a influenciadora mantenha o corpo da mesma forma que quando se conheceram.>

Além de planejar o lançamento de um livro sobre suas experiências, Gisa afirma já ter se envolvido com celebridades. “Muitos ninguém acreditaria. Eles têm desejo não só por mim, mas por viver essa experiência com um casal, porque meu marido sempre assiste. Na maioria das vezes, ele grava também. Já saí com global, com famoso de reality show, com modelos… a lista é grande”, revelou.>