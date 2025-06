ESTÉTICA

Íris Stefanelli surge irreconhecível após lifting no rosto e desabafa: 'Nada de rugas'

Aos 45 anos, ex-BBB revela que aguardava há 18 anos para realizar a cirurgia e detalha pós-operatório nas redes sociais

Heider Sacramento

Publicado em 20 de junho de 2025 às 19:06

Íris Stefanelli Crédito: Reprodução/Instagram

A ex-BBB Íris Stefanelli, que participou do Big Brother Brasil 7, surpreendeu os seguidores ao aparecer irreconhecível nas redes sociais durante o pós-operatório de um lifting facial. Aos 45 anos, a influenciadora decidiu enfrentar o bisturi para eliminar rugas e sinais da idade, se submetendo a um procedimento conhecido como face lifting endoscópico. >

Usando uma faixa ao redor da cabeça, com hematomas visíveis, marcações de caneta e pontos ainda aparentes, Íris compartilhou a imagem com a legenda direta: “Nada de rugas. Cirurgia endoscópica”. Ela passou o feriado em recuperação e tem usado as redes para mostrar a evolução do procedimento.>

Em entrevista ao jornal Extra, Íris revelou que o desejo de fazer a cirurgia era antigo. “Desde que saí do BBB, já tinham me oferecido essa cirurgia, que é um lifting endoscópico. Ela é feita com uma cânula que entra pela cabeça, puxa a sobrancelha e faz cortes acima e abaixo dos olhos. Estou há 18 anos para fazer isso, e só agora criei coragem”, contou.>

A ex-sister também aproveitou para realizar outros procedimentos estéticos. “Já tinha feito uma lipo na papada quando saí do BBB e fiz também um deep neck, que serve para reposicionar a papada e evitar qualquer ruguinha”, completou.>

O que é o lifting endoscópico?