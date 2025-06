ACIDENTE

Incêndio atinge fábrica de cosméticos e deixa cidade confinada na Espanha

Fogo teria começado em uma das máquinas da fábrica, segundo informações de jornal local

Um incêndio consumiu uma fábrica de cosméticos na cidade espanhola de Vitoria, nesta sexta-feira (20). Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver uma grande coluna de fumaça preta e espessa, que levou as autoridades a confinarem dois bairros da cidade, situada no norte da Espanha. >

De acordo com o veículo local Diario de Álava, que citou fontes das autoridades, o fogo começou em uma das máquinas da fábrica. Segundo a prefeitura da cidade, ainda não há registro de feridos, mas já foi ativado o Plano de Emergência Municipal. A informação foi comunicada no X, antigo Twitter. >

As autoridades "determinaram o confinamento das residências dos [bairros de] Abetxuko e Arriaga, além da evacuação das fábricas no quarteirão onde se localiza a área afetada", informou. >

Ainda de acordo com o comunicado da prefeitura, o fogo segue consumindo garrafas de hidrogênio próximas ao núcleo do incidente. As explosões dessas garrafas, inclusive, obrigaram um recuo das equipes de emergência. >