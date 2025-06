PERDEU TUDO

Carro de influenciador é apreendido pela PRF durante viagem para São João na Bahia

Ocorrência foi registrada em Feira de Santana

O influenciador baiano Cristian Bell teve o carro apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma blitz na tarde de quinta-feira (19), perto do distrito de Humildes, em Feira de Santana, a 130km de Salvador. Ele estava acompanhado do cantor Theuzinho.>

O humorista contou, por meio dos stories no Instagram, que a apreensão aconteceu porque ele não pagou o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). "Minha assessoria que resolve essas coisas. Não é porque não tenho dinheiro. Eu não sabia o dia de pagar. Tenho três carros", justificou.>

Theuzinho ainda apareceu nas gravações lamentando a situação. Conforme agenda divulgada, ele tinha três shows no dia, em Conceição de Feira, Cruz das Almas e Itaberaba. "O inimigo está muito furioso. As pessoas tem só maldade no coração", disse. >