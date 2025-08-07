Acesse sua conta
Dois são presos e gerente é afastado em operação que investiga fraude bancária

Esquema já causou prejuízo de mais de R$ 1 milhão

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 10:23

Operação investiga esquema de fraude
Operação investiga esquema de fraude Crédito: Divulgação

Dois homens foram presos preventivamente nesta quarta-feira (7), em Feira de Santana, durante a nova fase da Operação Segunda Camada, que investiga um esquema de fraudes bancárias envolvendo a Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras. Além das prisões, a Justiça determinou a suspensão do cargo de um gerente de banco suspeito de envolvimento no caso. Foram cumpridos ainda quatro mandados de busca e apreensão e bloqueios de contas ligadas aos investigados. Um policial civil também está entre os suspeitos.

A ofensiva é um desdobramento da operação Fake Front, que aconteceu em maio do ano passado, que já havia revelado um grupo especializado em abrir contas bancárias com documentos falsos em agências da Caixa, em Feira de Santana e em Brasília. Os falsos correntistas contratavam empréstimos fraudulentos, o que resultou em um prejuízo que já ultrapassa R$ 1 milhão.

Com o avanço das investigações, os órgãos envolvidos, Ministério Público da Bahia, por meio do Gaeco, e Polícia Federal, identificaram uma segunda camada da quadrilha. Esse novo núcleo seria formado por pessoas que atuavam nos bastidores para viabilizar os golpes, inclusive cooptando gerentes bancários e acessando dados sigilosos para facilitar as fraudes.

O gerente afastado nesta quarta é suspeito de atuar diretamente nesse suporte, ajudando o grupo a contornar barreiras do sistema financeiro. A Justiça também determinou o bloqueio de valores em contas bancárias dos investigados. Os envolvidos devem responder por associação criminosa e estelionato.

A Corregedoria da Polícia Civil da Bahia também acompanha a operação, já que um dos alvos da investigação é um policial civil, apontado como parte do esquema.

