Ator de Beiçola fala sobre vida no Retiro dos Artistas: 'O mercado não aceita'

Marcos Oliveira desabafou sobre etarismo no meio da dramaturgia

Marcos Oliveira viveu Beiçola em "A Grande Família" Crédito: Reprodução

Marcos Oliveira, conhecido por interpretar Beiçola na série "A Grande Família", está vivendo no Retiro dos Artistas, instituição localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro, desde abril deste ano. Em um mini documentário produzido pelo próprio abrigo, o artista desabafou sobre o mercado de dramaturgia e o "descarte" de pessoas mais velhas. O ator está com 68 anos.

O ator ressaltou a importância do retiro no acolhimento, mas falou das dificuldades da profissão. “O Retiro é maravilhoso. É um encontro de pessoas já com uma certa idade, que o mercado não aceita, e aqui você tem um amparo”, afirmou o ator. “É difícil restabelecer sua condição de vida, de saúde e aprendizado para continuar no trabalho, na produtividade", disse na entrevista.

Ele também refletiu sobre o etarismo enfrentado por artistas mais velhos. “As pessoas não querem você porque você é um velho, fracassado, motivo de deboche. Riem muito da sua cara. Fica sempre uma coisa meio duvidosa: até que ponto você foi engraçado e até que ponto: ‘Ah, olha lá, tá vendo. Tá lá no Retiro, se perdeu…’”, desabafou.

Mesmo com as dificuldades, o ator explicou que segue ativo, participando de aulas de dublagem oferecidas pelo Retiro e buscando conhecimento sobre a área em que trabalhou a vida toda; “Temos que ter essa condição de vida de não parar. De sempre estar se atualizando”, afirmou.