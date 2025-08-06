Acesse sua conta
Ator de Beiçola fala sobre vida no Retiro dos Artistas: 'O mercado não aceita'

Marcos Oliveira desabafou sobre etarismo no meio da dramaturgia

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 22:23

Marcos Oliveira viveu Beiçola em
Marcos Oliveira viveu Beiçola em "A Grande Família" Crédito: Reprodução

Marcos Oliveira, conhecido por interpretar Beiçola na série "A Grande Família", está vivendo no Retiro dos Artistas, instituição localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro, desde abril deste ano. Em um mini documentário produzido pelo próprio abrigo, o artista desabafou sobre o mercado de dramaturgia e o "descarte" de pessoas mais velhas. O ator está com 68 anos. 

O ator ressaltou a importância do retiro no acolhimento, mas falou das dificuldades da profissão. “O Retiro é maravilhoso. É um encontro de pessoas já com uma certa idade, que o mercado não aceita, e aqui você tem um amparo”, afirmou o ator. “É difícil restabelecer sua condição de vida, de saúde e aprendizado para continuar no trabalho, na produtividade", disse na entrevista. 

Ele também refletiu sobre o etarismo enfrentado por artistas mais velhos. “As pessoas não querem você porque você é um velho, fracassado, motivo de deboche. Riem muito da sua cara. Fica sempre uma coisa meio duvidosa: até que ponto você foi engraçado e até que ponto: ‘Ah, olha lá, tá vendo. Tá lá no Retiro, se perdeu…’”, desabafou. 

Mesmo com as dificuldades, o ator explicou que segue ativo, participando de aulas de dublagem oferecidas pelo Retiro e buscando conhecimento sobre a área em que trabalhou a vida toda; “Temos que ter essa condição de vida de não parar. De sempre estar se atualizando”, afirmou.

Por fim, Marcos comentou a sua associação constante ao papel de Beiçola em A Grande Família, que terminou em 2014. “Tem uma sociedade e um monte de gente voltando para trás, com esse sentimentalismo do passado. Que, claro, foi bem, maravilhoso, mas foi do passado. Eu quero ir para frente, fazer coisas novas. Não quero ficar no passado. Eu não estou morto. Estou muito vivo e quero trabalhar", ressaltou.

