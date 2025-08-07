Acesse sua conta
Agerba renova contrato de empresas de ônibus que operam em mais de 10 cidades

Destino de duas empresas ainda é incerto no estado

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 15:08

A empresa Avanço Transportes terá os serviços paralisados a partir desta sexta-feira (17) em seis municípios da RMS
A empresa Avanço Transportes terá os serviços paralisados a partir desta sexta-feira (17) em seis municípios da RMS Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Os contratos de quatro empresas de ônibus que operam em cidades da Região Metropolitana de Salvador (RMS) foram renovados por prazo de até um ano. A medida foi anunciada pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) e consta no Diário Oficial de quarta-feira (6). As linhas operadas pelas empresas atendem as maiores cidades da região. 

Os contratos são válidos por um ano ou até a conclusão da licitação das linhas do subsistema metropolitano de passageiros  e se referem aos termos aditivos aos contratos emergenciais firmados com as empresas. A renovação é referente às empresas Avanço Transporte e Turismo, Expresso Vitória, Expresso Metropolitano Transportes e Atlântico Transportes. 

As linhas operadas atendem passageiros das maiores cidades da Região Metropolitana de Salvador. Entre elas estão: Dias D’Ávila, Camaçari, Lauro de Freitas, Mata de São João, Simões Filho, Candeias, São Francisco do Conde, Madre de Deus e São Sebastião do Passé. 

As renovações foram publicadas em meio a um impasse entre duas outras empresas em operação na Bahia. A Viação Regional e Jauá anunciaram o fim das atividades aos funcionários no último mês. Eles foram comunicados que as empresas deixarão de funcionar a partir de 1º de setembro deste ano. Juntas, as linhas atendem mais de 100 cidades baianas. A Agerba, agência reguladora, afirma que não há definição sobre a saída de ambas empresas do sistema de transportes

