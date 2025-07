JUDICIÁRIO

Justiça suspende decisão da Agerba e mantém operação de empresa de ônibus na Bahia

Viação Novo Horizonte entrou com liminar após ter circulação suspensa

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), no dia 16 de julho. Nela, a Agerba listava todas as 15 empresas que operam no Sistema Rodoviário Intermunicipal da Bahia (SRI) e que foram reprovadas por não atender as exigências específicas da agência e não possuir as condições mínimas de operacionalidade determinadas. >