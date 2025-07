TRANSPORTE

Com 141 linhas, Viação Novo Horizonte deixa de atender municípios baianos

Empresa teve direito de prestação de serviço negado por não cumprimento de exigências da Agerba

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) negou a continuidade de prestação de serviço da Viação Novo Horizonte. A empresa deixará de atender permanentemente 141 linhas em 121 municípios baianos a partir do mês de agosto. Segundo a agência, novas empresas serão contratadas de forma simplificada. >

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), na última quarta-feira (16). Nela, a Agerba lista todas as 15 empresas que operam no Sistema Rodoviário Intermunicipal da Bahia (SRI) e que foram reprovadas por não atender as exigências específicas da agência e não possuir as condições mínimas de operacionalidade determinadas. São citadas empresas como Dzset, Plena, Cidade de Alagoinhas e outras, além da própria Novo Horizonte.>

Em nota, a Agerba afirmou apenas que a reprovação ocorreu devido ao não cumprimento de critérios técnicos, operacionais e legais estabelecidos em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), o Ministério Público do Estado da Bahia (MP), a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), a Procuradoria Geral do Estado (PGE) e a Associação das Empresas de Transporte Coletivo Rodoviário do Estado da Bahia (Abemtro). >

Ainda segundo a agência, as empresas terão um prazo de 30 dias para encerrar definitivamente as atividades no estado. A data final do prazo é no dia 16 de agosto de 2025. "A partir desta data, seus serviços serão assumidos por novas empresas, selecionadas por meio de processo simplificado com caráter competitivo, assegurando a continuidade, regularidade e a qualidade do transporte intermunicipal de passageiros até que se conclua o processo licitatório do SRI, previsto para maio de 2027. Portanto, não haverá ausência de serviço para a população", esclareceu.>

Ações do Ministério Público

Em 2023, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) iniciou uma ação civil pública contra a Viação Novo Horizonte por irregularidades na prestação do serviço de transporte em Bom Jesus da Lapa. Segundo a promotoria, havia relatos de que os ônibus da empresa quebravam frequentemente durante os percursos e, após a quebra, não havia realocação em outros ônibus ou táxis para que o percurso da viagem fosse finalizado. >

Os consumidores também relataram que eram obrigados a esperar por diversas horas, por vezes durante a madrugada, sem qualquer assistência de alimentação ou hospedagem; os ônibus circulavam com aparelho de ar condicionado com defeitos; e alegavam que iniciavam ou terminavam os itinerários muitas horas após o tempo indicado na oferta do serviço.>