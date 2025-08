BAHIA

Agerba garante continuidade de viagens após empresas de ônibus anunciarem encerramento

Viação Regional e Jauá atendem mais de 100 cidades baianas

Maysa Polcri

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 18:50

Viação Regional foi fundada em 1995 Crédito: Divulgação

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) afirma que a eventual substituição das empresas Viação Regional e Jauá, que anunciaram o fim das atividades, não impactará no serviço ofertado à população. >

A agência disse, em nota enviada à imprensa, que as empresas operam atualmente com base em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em dezembro de 2024, o qual autoriza a continuidade dos serviços até que seja concluída a licitação definitiva do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, prevista para 2027. >

"Ambas manifestaram interesse em permanecer no sistema por meio de seleção simplificada, cujos resultados ainda estão em análise", diz a Agerba. Apesar disso, a reportagem apurou que funcionários das empresas Viação Regional e Jauá foram comunicados há um mês do encerramento das atividades em 1º de setembro. A Agerba diz ainda que nenhuma transição foi formalizada até o momento.>

"Qualquer alteração na operação das linhas, seja por mudança societária ou por substituição de empresa, depende de aprovação prévia da Agência, que avaliará criteriosamente a capacidade técnica da nova operadora", completa. Mesmo diante de eventual substituição das empresas, a Agerba reforça que "não haverá interrupção nos serviços, perda de qualidade e nem alteração nas rotas nem aumento de tarifas". A agência não informou quais são as cidades atendidas pelas empresas. >

Juntas, as duas empresas atendem mais de 100 cidades baianas. A Viação Regional foi criada em Salvador, no final da década de 1990, com foco de atuação no serviço de fretamento, transportando funcionários das indústrias do pólo petroquímico de Camaçari e turismo. A partir de 1999, passou a operar linhas intermunicipais e metropolitanas, através de concessões. Entre as principais cidades atendidas estão Alagoinhas, Camaçari, Feira de Santana e Paulo Afonso.>