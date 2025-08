VIOLÊNCIA

Mulher é presa após admitir que agredia a mãe idosa em Salvador

Suspeita foi presa em flagrante no bairro de Piatã

Uma mulher, de 45 anos, foi presa em flagrante por agredir fisicamente a própria mãe, de 76 anos. Ela foi detida por autoridades policiais no apartamento delas no bairro de Piatã, em Salvador. >

As investigações tiveram início com uma denúncia anônima que indicava que a idosa vivia em situação de violência doméstica. Policiais civis foram até o apartamento no último sábado (2) e encontraram a vítima e sua filha. >

A vítima recebeu acolhimento da equipe policial e foi encaminhada para os cuidados necessários. A autora foi conduzida à sede Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso (Deati), onde foi oficializada a prisão em flagrante com base no Estatuto do Idoso e na Lei Maria da Penha. A mulher segue custodiada à disposição do Poder Judiciário.>