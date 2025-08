EUNÁPOLIS

Integrante do CV: principal executor de atentado contra diretor de presídio é preso

Ele também é investigado por envolvimento na fuga dos 16 detentos do presídio de Eunápolis

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 20:04

Comando Vermelho é responsável pelo atentado contra o diretor do Conjunto Penal de Eunápolis Crédito: Divulgação

Foi preso nesta segunda-feira (4), o homem suspeito de ser o principal executor do atentado contra o diretor do Conjunto Penal de Eunápolis, em maio deste ano. A ação criminosa terminou com o motorista do gestor baleado. Segundo a polícia, ele é integrante da facção carioca Comando Vermelho (CV). As investigações apontam ainda uma relação direta com Heraldo Silva de Souza, advogado criminalista que agia na ‘gestão’ do Primeiro Comando de Eunápolis (PCE). >

O suspeito foi localizado em Pindorama, distrito de Porto Seguro, no Sul da Bahia, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão. As investigações indicam que o criminoso emitia ordens para que parceiros do mesmo grupo atirassem contra policiais e seus familiares. >

Em 20 de maio deste ano, nas proximidades do Conjunto Penal de Eunápolis, o diretor da unidade, Jorge Magno Alve, foi alvo de ataque criminoso. Na ocasião, o veículo geralmente utilizado pelo gestor foi alvejado por disparos de fuzil, e o motorista do presídio, funcionário terceirizado da empresa cogestora, foi atingido e socorrido após o ataque.>

Este é o terceiro suspeito de envolvimento no ataque a ser preso. Em maio deste ano, um homem, que já possuía passagens por homicídio, ocultação de cadáver e roubo, foi preso quando tentava fugir de um cerco policial. Em julho, um segundo suspeito foi preso. Ele foi identificado como Wanderson Oliveira dos Santos. De acordo com informações do Ministério Público da Bahia (MP-BA), ele é condenado e investigado por crimes como homicídio qualificado, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito e integração a organização criminosa.>

O suspeito também participou da fuga dos 16 internos da unidade prisional, em dezembro de 2024. A ex-diretora do presídio Joneuma Silva Neres, de 33 anos, é investigada por ter facilitado a fuga. Ela foi presa no dia 23 de janeiro deste ano. Ela teria envolvimento com a organização criminosa Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), ligado ao Comando Vermelho (CV). O PCE orquestrou a fuga para liberar Ednaldo Pereira Souza, conhecido como Dadá, líder da facção, e os outros 15 detentos. >

Por fazerem parte do mesmo grupo criminoso, o homem também é suspeito de envolvimento com o advogado preso durante a Operação Dupla Face, em Serrinha, no Nordeste baiano. Heraldo Silva de Souza foi preso no dia 1º de julho. As investigações revelaram que, mesmo sendo de Serrinha, o advogado cumpria ações fundamentais para a facção. “Exercia papel ativo na estrutura criminosa, com envolvimento direto na gestão de recursos financeiros oriundos do tráfico de drogas, além de prestação de contas e cobrança de metas semanais de arrecadação”, informou o Ministério Público (MP). Ele também era o mensageiro de internos do conjunto prisional e no tráfico de drogas.>