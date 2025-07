OSTENTAVA ARMAS

Líder de facção suspeito de tentar matar diretor do presídio de Eunápolis é preso

Segundo a Secretaria de Segurança, ele possui envolvimento em mortes violentas, tráficos de drogas e armas, lavagem de dinheiro e corrupção de menores

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de julho de 2025 às 16:00

Líder de facção foi preso neste sábado (19) Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um líder de facção criminosa foi preso na madrugada deste sábado (19) durante a Operação Regresso, deflagrada pelas forças estaduais e federais de segurança pública, com apoio do Ministério Público da Bahia (MP-BA), com o Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco). Ele é suspeito do atentado contra diretor de presídio em Eunápolis, no Extremo Sul do estado, em maio deste ano.

>

De acordo com informações do MP-BA, Wanderson Oliveira dos Santos é condenado e investigado por diferentes crimes como homicídio qualificado, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito e integração a organização criminosa. >

Atentado contra diretor do Conjunto Penal de Eunápolis 1 de 6

Ele é apontado como suspeito de envolvimento no atentado ocorrido em 20 de maio deste ano, nas proximidades do Conjunto Penal de Eunápolis, que tinha como alvo o diretor da unidade, Jorge Magno Alves. Na ocasião, o veículo geralmente utilizado pelo gestor foi alvejado por disparos de fuzil, e o motorista do presídio, funcionário terceirizado da empresa cogestora, foi atingido e socorrido após o ataque.>

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o suspeito costumava exibir e ostentar armamentos em publicações nas redes sociais. Ele possui envolvimento direto com mortes violentas, tráficos de drogas e armas, lavagem de dinheiro e corrupção de menores na cidade de Eunápolis.>

O homem estava na companhia de um parceiro que estava foragido da Justiça e também foi preso.>

“Seguiremos com as ações de inteligência ampliadas no Extremo Sul da Bahia. As Operações Regresso e Conexão demonstram a importância da atuação integrada”, destacou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner. A ação conjunta envolveu agentes da SSP, da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), da Polícia Militar (PM), da Polícia Civil (PC), da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).>

O policial penal Jorge Magno Alves Pinto assumiu o cargo de diretor em dezembro de 2024 após a fuga de 16 detentos da unidade. >

A ex-diretora do presídio Joneuma Silva Neres, de 33 anos, foi presa no dia 23 de janeiro deste ano. De acordo com a polícia, além de ter facilitado a fuga – e ter sido exonerada do cargo por isso –, ela teria envolvimento com a organização criminosa Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), ligado ao Comando Vermelho (CV). >

Joneuma Silva Neres 1 de 7

O PCE orquestrou a fuga para liberar Ednaldo Pereira Souza, conhecido como Dadá, líder da facção, e os outros 15 detentos do Conjunto Penal de Eunápolis. Segundo as investigações do MP-BA, Joneuma teria participado da ação pois mantinha relações amorosas com Dadá. Há indícios de que ela concedia regalias aos integrantes do grupo, conforme noticiado pelo CORREIO, além de estar envolvida em um esquema de compra de votos, com o líder do PCE e o ex-deputado federal Uldurico Jr., seu padrinho político.>