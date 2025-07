POLÍCIA

Advogado de facção envolvido em fuga de detentos em Eunápolis é preso em operação

Alvo foi teve o mandado cumprido na cidade de Serrinha

Wendel de Novais

Publicado em 1 de julho de 2025 às 08:53

Advogado foi preso durante operação em Serrinha Crédito: Polícia Civil

Um advogado investigado por envolvimento na fuga de 16 detentos do Conjunto Penal de Eunápolis e no atentado contra o diretor da unidade prisional foi preso durante operação na manhã desta terça-feira (1º), em Serrinha. Além da prisão do alvo, Polícia Civil e Ministério Público cumpriram quatro mandados de busca e apreensão, localizando uma pistola, três carregadores e munições. >

O advogado virou alvo de operação depois que as investigações revelaram que ele exercia papel ativo na estrutura criminosa, com envolvimento direto na gestão de recursos financeiros oriundos do tráfico de drogas, além de prestação de contas e cobrança de metas semanais de arrecadação. Há indícios de que o profissional teria auxiliado na articulação de ações criminosas, incluindo a fuga e o atentado. >