CRIME

Vítima reagiu: suspeito é desarmado e morto em tentativa de assalto em Salvador

Caso foi registrado na tarde segunda-feira (30) na Estrada das Barreiras

Uma tentativa de assalto acabou na morte de um suspeito na tarde segunda-feira (30), na Estrada das Barreiras, em Salvador. O caso foi registrado no meio do trânsito e chamou atenção pela ação da vítima. Isso porque o suspeito, que estava em uma moto, acabou desarmado e baleado pela pessoa que era alvo do assalto. >

A ocorrência foi confirmada pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA), que foi acionada através de agentes da 23ª Companhia Independente (CIPM). Os policiais se deslocaram para o local, mas, quando chegaram, localizaram o homem baleado sem sinais vitais no meio do trânsito. >

Por conta da morte, o local foi isolado para ação do Departamento de Polícia Técnica (DPT). O autor do disparo e a arma usada na situação não foram localizadas. A 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) vai investigar o crime para identificar o autor dos disparos e esclarecer as circunstâncias do crime. >