CRIME

Duas pessoas são baleadas na Federação em tiroteio entre facções

Caso foi registrado na noite de segunda-feira (30)

A disputa entre facções criminosas fez mais duas vítimas em Salvador, na noite de segunda-feira (30). O caso foi registrado no bairro da Federação, na localidade do Alto da Bola, durante uma troca de tiros entre traficantes. De acordo com informações iniciais, no meio do tiroteio, um dos suspeitos envolvidos foi baleado na cabeça e uma moradora foi atingida por uma bala perdida. >