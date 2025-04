CRIME

'15 homens armados': Engenho Velho da Federação tem tiroteio em ataque de facção

Um suspeito foi morto em confronto com a Polícia Militar

Mais momentos de terror foram registrados no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, na tarde de quarta-feira (16). O local, que teve confronto entre policiais e um grupo de traficantes do Bonde do Maluco (BDM) há menos de uma semana, voltou a registrar tiros entres PMs e criminosos. Dessa vez, de acordo com a Polícia Civil da Bahia (PC), cerca de 15 suspeitos estavam nas ruas no momento do tiroteio. >