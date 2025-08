INVESTIGAÇÃO

MPF instaura inquérito para apurar violação em aplicação de CNU na Bahia

Decisão foi publicada no diário oficial do órgão nesta sexta-feira (1º)

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou um inquérito civil para investigar um suposta irregularidade durante a aplicação das provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) no Centro Universitário Unime, em Lauro de Freitas, na Grande Salvador. A decisão foi publicada no diário oficial do órgão nesta sexta-feira (1º). >