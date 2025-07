ILEGALIDADE

Ministério Público ajuíza ação contra duas empresas por danos ambientais na Grande Salvador

Medida ocorre após supressão ilegal de vegetação para implantação do empreendimento ‘Duo Residencial Alto da Colina'

Millena Marques

Publicado em 29 de julho de 2025 às 12:01

Ministério Público da Bahia (MP BA) Crédito: Reprodução

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) ajuizou uma ação pública contra as empresas Empreendimento Vog São Francisco SPE e Gráfico Empreendimentos por causa da supressão indevida de vegetação durante a implantação do empreendimento ‘Duo Residencial Alto da Colina’. O projeto está localizado na Rua Marlim Azul, no bairro Parque Nascente do Rio Capivara, em Camaçari, Grande Salvador. >

De acordo com o promotor de Justiça Luciano Pitta, autor da ação, as empresas teriam promovido supressão ilegal de vegetação, descumprido condicionantes previstas na Licença Ambiental Simplificada (Portaria nº 148/2018) e realizado desmatamento indevido em área de restinga, ecossistema protegido pertencente ao bioma Mata Atlântica. >

A investigação começou após denúncias de moradores da região, que relataram deslizamentos de encostas associados às obras. Um parecer técnico do Centro de Apoio Técnico do MP-BA (Ceat) constatou diversas irregularidades ambientais, incluindo a supressão de vegetação em áreas que deveriam ser preservadas, contrariando as autorizações ambientais obtidas. >

Na ação, o MP-BA requer que a Justiça determine que as empresas elaborem e executem um Plano de Recuperação de Área Degradada (Prad), com base em perícia técnica e aprovação judicial; sejam condenados ao pagamento de indenização por danos materiais ambientais, com destinação ao Fundo dos Direitos Difusos (FDD); além de não realizar novas intervenções na área, sem prévia autorização judicial e cumprimento integral das condicionantes ambientais. >

Luciano Pitta disse que a recusa das empresas em assinar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) proposto pelo MP-BA, que previa medidas de reparação ambiental, levou ao ajuizamento da ação. >