POLÍCIA CIVIL

Servidores públicos e empresas são alvos de operação por fraudes veiculares na Bahia

Quinze mandados judiciais são cumpridos contra os investigados

Millena Marques

Publicado em 30 de julho de 2025 às 07:46

Operação Apate Crédito: Tony Silva e Bruno Ricardo/Polícia Civil

Servidores públicos, empresas emplacadoras e despachantes são alvos da Operação Apate, da Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira (30). O objetivo é desarticular um esquema fraudulento de transferências de veículos em Salvador, na Região Metropolitana e no interior do estado. Durante as ações, são cumpridos 15 mandados judiciais contra os investigados. >

De acordo com as investigações, a organização criminosa é responsável por fraudes nas transferências de veículos para terceiros, sem o consentimento dos proprietários, com o objetivo de obtenção de financiamentos bancários. >

As investigações também constataram que uma das empresas se apropriava de valores pagos por clientes, sem efetuar os serviços de transferência e o recolhimento de tributos, chegando a fornecer documentação falsa. Já o proprietário de outro estabelecimento promovia a entrada de processos fraudulentos com a conivência de servidores do órgão. >

As ações são realizadas por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Vitória da Conquista), com o apoio do Departamento de Polícia do Interior (Depin), por meio da Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Sudoeste), com a 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Vitória da Conquista) e o Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Vulneráveis (DPMCV). >