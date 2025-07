VIOLÊNCIA

Ex-vereador de cidade baiana morre após ser atacado a golpes de faca

Edson Pinho dos Santos foi alvo de ataque em São José do Jacuípe, no interior da Bahia

Um ex-vereador de São José do Jacuípe, no Centro Norte da Bahia, foi morto após ser atingido por golpes de faca no povoado de Vaca Braca, no mesmo município, no último domingo (27). Edson Pinho dos Santos, mais conhecido como El de Caria, tinha 41 anos. >