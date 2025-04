CRIME

Comando Vermelho mata mulher em encontro evangélico por estar de roupa preta; entenda

Vítima foi surpreendia por traficantes e alvejada com diversos disparos

Wendel de Novais

Publicado em 16 de abril de 2025 às 12:09

Sebastiana Luiz da Silva, 57 anos Crédito: Reprodução

O que era para ser um encontro evangélico rotineiro para Sebastiana Luiz da Silva, de 57 anos, acabou virando um momento da sua morte. A mulher foi morta a tiros enquanto participava de uma oração com um grupo de pessoas. Sebastiana foi surpreendida e não teve como escapar dos disparos feitos pelos criminosos. >

De acordo com o g1, o motivo da execução seria uma ‘confusão’ por parte de traficantes do Comando Vermelho (CV) da região de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Os traficantes teriam confundido o grupo de oração, que tinha algumas pessoas de roupas pretas, com um ‘bonde de milicianos’. >

O caso foi registrado em um sítio no bairro Babi, mas os autores do crime eram da Favela do Sapo. Na região onde o crime foi registrado, milicianos são conhecidos por andarem com vestes pretas, o que teria motivado a ação dos criminosos e, por consequência, a morte de Sebastiana. >

A mulher, que foi morta no domingo (13) e enterrada no dia seguinte, estava dentro do carro quando os bandidos chegaram ao local. Rendida, ela desceu do veículo e acabou sendo alvo de diversos disparos. Esse, no entanto, não é o primeiro caso do tipo registrado na cidade do Rio de Janeiro neste ano. >