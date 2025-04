CRIME

Facção executa frentista em posto e traficantes celebram nas redes sociais

Fernando da Paz Araújo foi assassinado a tiros na última terça-feira (15)

Wendel de Novais

Publicado em 17 de abril de 2025 às 08:50

Publicação comemoraria a morte de Fernando da Paz Araújo Crédito: Reprodução

Traficantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) executaram um homem a tiros e celebraram o homicídio nas redes sociais. A vítima, o frentista Fernando da Paz Araújo, foi surpreendido por criminosos armados no posto onde trabalhava e estava sofrendo ameaças de morte. O caso na terça-feira (15) e, em seguida, uma publicação atribuída a um integrante do PCC começou a viralizar nas redes sociais. >

Na publicação, o suposto criminoso comemora a morte de Fernando e insinua que ele faria parte de uma facção conhecida como Bonde dos 40 em Teresina, onde o crime ocorreu. “Fui ser 40 [facção] e os 15 [PCC] me pegou”, escreveu o criminoso na publicação que, inclusive, debocha do crime e usa palavras de baixo calão. Fernando foi abordado por dois homens em uma moto enquanto estava no posto de combustível. >

De acordo com informações da TV Clube, o suspeito identificado como Maycon Douglas Pereira Emeliano, de 19 anos, foi preso pela polícia por pilotar a moto que abordou a vítima enquanto o garupa efetuou os disparos. O autor dos tiros também foi identificado, mas segue foragido e é procurado por policiais civis da capital do Piauí. >