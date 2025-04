CRIME

Homicídio por delivery e chuva de tiros: guerra entre CV e BDM assusta até 'ruas calmas' do Tororó

Homem foi executado com mais de 100 tiros na Rua Amparo do Tororó

Wendel de Novais

Publicado em 16 de abril de 2025 às 11:17

Portões foram marcados por disparos Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

Quando perguntados sobre a recorrência de tiroteios na Rua Amparo do Tororó, em Salvador, os moradores são unânimes na resposta: “Aqui? Não! De ano em ano que acontece”, fala um homem que prefere não se identificar, mas resume o relato dos moradores ouvidos pela reportagem. Apesar disso, quem vive no local está assustado com os reflexos da guerra entre o Bonde do Maluco (BDM) e Comando Vermelho (CV), que levou um homicídio por delivery e uma ‘chuva de disparos’ para a rua. >

O caso em questão é a execução de um homem que deixou marcas de tiros nas casas e até em veículos na madrugada da terça-feira (15). “A gente ficou completamente assustado porque foram muitos tiros, mais de 100 com toda a certeza. Foi por volta das 3h30 que mataram, mas, antes, às 22h da segunda-feira (14), eles já tinham feito chover bala aqui na rua sem matar ninguém”, explica uma moradora do local, que fica a cerca de 450 metros da Avenida Joana Angélica e é considerado calmo. >

Execução foi registrada na Rua Amparo do Tororó Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

A execução no local é um resultado de um confronto que ainda não tinha chegado às ruas principais do Tororó, como explica uma fonte policial, que terá nome e cargo preservados. “O que temos no bairro é uma guerra entre o BDM e o CV pela boca de fumo. Os confrontos têm acontecido, na maioria das vezes, na região do Vale do Tororó, onde já registramos mortes e tiroteios intensos. Dessa vez, a coisa se moveu para as ruas principais”, explica. >

A fonte explica ainda que o morto da terça-feira foi levado para o local, que tem atuação do BDM, por traficantes do CV. “Nossas informações apontam que a vítima foi levada por um grupo para ser morta no local. Esse homem teria sido tirado da Federação e executado em uma ‘entrega’ de morte do CV, o que já é comum entre as facções que agem para chamar a atenção da polícia em territórios rivais”, completa o policial, destacando que os mais de 100 tiros servem como afronta no crime. >

Pichação do BDM na Rua Amparo do Tororó Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

Apesar da suspeita de que o crime envolve a guerra de facções, os moradores afirmam que a área onde foi registrado não tem forte atuação de grupos criminosos. “Esse negócio de facção não tem muito aqui, é mais para o lado lá do Vale [do Tororó]. Lá a coisa está pegando fogo, mas aqui é muito incomum, na verdade”, conta outro morador, sem falar o nome. Ele não sabe, no entanto, explicar como há pichações em referência ao BDM no local. >