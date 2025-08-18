Salvador e mais 77 cidades baianas estão sob alerta de chuvas intensas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 08:00
Salvador e mais 77 cidades baianas estão sob alerta amarelo de acumulado de chuva na manhã desta segunda-feira (18), segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os municípios em perigo potencial estão no Nordeste Baiano, Centro Norte Baiano, Região Metropolitana de Salvador, Leste Sergipano, Sul Baiano, Centro Sul Baiano e Agreste Sergipano.
A expectativa é de chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia - a intensidade varia entre forte até extrema. Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos.
A orientação é evitar enfrentar o mau tempo, observar alteração nas encostas e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Chuva em Salvador ao longo dos anos
Acajutiba
Água Fria
Alagoinhas
Amélia Rodrigues
Antônio Cardoso
Aporá
Araçás
Aramari
Aratuípe
Cabaceiras do Paraguaçu
Cachoeira
Cairu
Camaçari
Camamu
Candeias
Cardeal da Silva
Castro Alves
Catu
Conceição da Feira
Conceição do Almeida
Conceição do Jacuípe
Conde
Coração de Maria
Crisópolis
Cruz das Almas
Dias d'Ávila
Dom Macedo Costa
Entre Rios
Esplanada
Feira de Santana
Governador Mangabeira
Igrapiúna
Inhambupe
Irará
Itacaré
Itanagra
Itaparica
Itapicuru
Ituberá
Jaguaripe
Jandaíra
Laje
Lauro de Freitas
Madre de Deus
Maragogipe
Maraú
Mata de São João
Muniz Ferreira
Muritiba
Nazaré
Nilo Peçanha
Olindina
Ouriçangas
Pedrão
Pojuca
Rio Real
Salinas da Margarida
Salvador
Santanópolis
Santo Amaro
Santo Antônio de Jesus
Santo Estêvão
São Felipe
São Félix
São Francisco do Conde
São Gonçalo dos Campos
São Miguel das Matas
São Sebastião do Passé
Sapeaçu
Sátiro Dias
Saubara
Simões Filho
Taperoá
Teodoro Sampaio
Terra Nova
Valença
Varzedo
Vera Cruz