Salvador e mais 77 cidades baianas estão sob alerta de chuvas intensas

Aviso é para esta segunda (18)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 08:00

Vista aérea de Salvador, a partir da Barra
Vista aérea de Salvador, a partir da Barra Crédito: Divulgação

Salvador e mais 77 cidades baianas estão sob alerta amarelo de acumulado de chuva na manhã desta segunda-feira (18), segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os municípios em perigo potencial estão no Nordeste Baiano, Centro Norte Baiano, Região Metropolitana de Salvador, Leste Sergipano, Sul Baiano, Centro Sul Baiano e Agreste Sergipano.

A expectativa é de chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia - a intensidade varia entre forte até extrema. Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos.

A orientação é evitar enfrentar o mau tempo, observar alteração nas encostas e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Chuva em Salvador ao longo dos anos

Veja lista de cidades afetadas: 

Acajutiba

Água Fria

Alagoinhas

Amélia Rodrigues

Antônio Cardoso

Aporá

Araçás

Aramari

Aratuípe

Cabaceiras do Paraguaçu

Cachoeira

Cairu

Camaçari

Camamu

Candeias

Cardeal da Silva

Castro Alves

Catu

Conceição da Feira

Conceição do Almeida

Conceição do Jacuípe

Conde

Coração de Maria

Crisópolis

Cruz das Almas

Dias d'Ávila

Dom Macedo Costa

Entre Rios

Esplanada

Feira de Santana

Governador Mangabeira

Igrapiúna

Inhambupe

Irará

Itacaré

Itanagra

Itaparica

Itapicuru

Ituberá

Jaguaripe

Jandaíra

Laje

Lauro de Freitas

Madre de Deus

Maragogipe

Maraú

Mata de São João

Muniz Ferreira

Muritiba

Nazaré

Nilo Peçanha

Olindina

Ouriçangas

Pedrão

Pojuca

Rio Real

Salinas da Margarida

Salvador

Santanópolis

Santo Amaro

Santo Antônio de Jesus

Santo Estêvão

São Felipe

São Félix

São Francisco do Conde

São Gonçalo dos Campos

São Miguel das Matas

São Sebastião do Passé

Sapeaçu

Sátiro Dias

Saubara

Simões Filho

Taperoá

Teodoro Sampaio

Terra Nova

Valença

Varzedo

Vera Cruz

