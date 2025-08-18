VEJA VÍDEO

Tiroteio em invasão de facção causa terror no Tororó: '10 minutos de bala'

Caso foi registrado por volta das 21h

Wendel de Novais

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 08:28

Traficantes foram flagrados atirando na rua Crédito: Reprodução

Um intenso tiroteio assustou moradores do bairro do Tororó, em Salvador, na noite de domingo (17). O caso foi registrado por volta das 21h40 durante uma invasão de traficantes do Comando Vermelho (CV), que travam um conflito com a facção do Bonde do Maluco (BDM) pelo domínio do tráfico de drogas no bairro.

O CORREIO teve acesso a imagens de câmeras de segurança que mostram o momento que dois dos suspeitos aparecem armados no meio de uma rua e atiram em direção a uma escadaria, tentando evitar a chegada de rivais no local. De acordo com uma moradora, que prefere não se identificar, o confronto se estendeu por 10 minutos.

Tiroteio foi registrado por câmeras de segurança 1 de 6

“A coisa demorou e a gente ficou assustado porque deram muitos tiros. Foi, pelo menos, uns 10 minutos de bala e gritaria deles no meio da rua. O pior que não foi nem de madrugada como já aconteceu. Nesse horário aí, estava todo mundo vendo televisão aqui em casa e bateu um desespero”, relata, sem se identificar por medo.

O tiroteio foi confirmado para a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), que informou que foi acionada através da 2ª Companhia Independente (CIPM) e da Rondesp. No local, no entanto, os policiais não localizaram os suspeitos. Por conta dos disparos, a corporação destacou que o patrulhamento foi reforçado no bairro.

Um tiroteio assustou moradores do bairro do Tororó, em Salvador, na noite de domingo (17). O caso foi registrado por volta das 21h40.



Saiba mais em https://t.co/taVHUPWUjZ

📹: Reprodução pic.twitter.com/dE5gp8pEF7 — Jornal Correio (@correio24horas) August 18, 2025