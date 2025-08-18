Acesse sua conta
Tiroteio em invasão de facção causa terror no Tororó: '10 minutos de bala'

Caso foi registrado por volta das 21h

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 08:28

Traficantes foram flagrados atirando na rua Crédito: Reprodução

Um intenso tiroteio assustou moradores do bairro do Tororó, em Salvador, na noite de domingo (17). O caso foi registrado por volta das 21h40 durante uma invasão de traficantes do Comando Vermelho (CV), que travam um conflito com a facção do Bonde do Maluco (BDM) pelo domínio do tráfico de drogas no bairro.

O CORREIO teve acesso a imagens de câmeras de segurança que mostram o momento que dois dos suspeitos aparecem armados no meio de uma rua e atiram em direção a uma escadaria, tentando evitar a chegada de rivais no local. De acordo com uma moradora, que prefere não se identificar, o confronto se estendeu por 10 minutos.

Tiroteio foi registrado por câmeras de segurança

Tiroteio foi registrado na no por Reprodução
Tiroteio foi registrado na no por Reprodução
Tiroteio foi registrado na no por Reprodução
Tiroteio foi registrado na no por Reprodução
Tiroteio foi registrado na no por Reprodução
Tiroteio foi registrado na no por Reprodução
1 de 6
Tiroteio foi registrado na no por Reprodução

“A coisa demorou e a gente ficou assustado porque deram muitos tiros. Foi, pelo menos, uns 10 minutos de bala e gritaria deles no meio da rua. O pior que não foi nem de madrugada como já aconteceu. Nesse horário aí, estava todo mundo vendo televisão aqui em casa e bateu um desespero”, relata, sem se identificar por medo.

O tiroteio foi confirmado para a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), que informou que foi acionada através da 2ª Companhia Independente (CIPM) e da Rondesp. No local, no entanto, os policiais não localizaram os suspeitos. Por conta dos disparos, a corporação destacou que o patrulhamento foi reforçado no bairro.

A disputa entre as duas facções já causou madrugadas com chuvas de disparos e ‘homicídios por delivery’ no bairro. No local, há domínio histórico do BDM no tráfico, mas a chegada do CV em bairros do entorno fez com que o Tororó, que não via casos assim com recorrência, sofresse com uma série de confrontos entres as facções.

