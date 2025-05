SALVADOR

Traficante responsável por ataques do BDM na região da Lapa é preso em ação policial

Conhecido como Don Juan, criminoso foi localizado na Avenida Paralela

Wendel de Novais

Publicado em 13 de maio de 2025 às 10:42

Traficante preso tem atuação na região da Lapa e do Tororó Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

O Bonde do Maluco (BDM) teve uma baixa significativa no cenário de confrontos armados que trava com o Comando Vermelho (CV) na região da Lapa e do Tororó. Na tarde de segunda-feira (12), um integrante do grupo criminoso baiano, que é conhecido como Don Juan, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O suspeito estaria em um carro na Avenida Paralela quando foi abordado por policiais. >

Apesar do local em que foi preso, uma fonte policial ouvida pela reportagem destaca o foco da atuação do traficante na área central de Salvador. “Ele é conhecido por nós aqui como um dos homens de frente do BDM, que atua ali no Tororó e nas imediações da Lapa. Então, a gente suspeita que ele integre e até lidere bondes em ataques que já resultaram em mortes nessa região”, explica a fonte. >

A informação da prisão de Don Juan foi confirmada pela Polícia Civil, que detalhou as drogas que estavam com o traficante. “Um homem foi autuado por tráfico na Central de Flagrantes após vistorias no veículo em que estava, onde foram encontradas porções de maconha, cocaína, crack e K-9 escondidas sob o banco do motorista”, informou a polícia destacando que o suspeito vai seguir à disposição da Justiça. >

A guerra entre BDM e CV da qual o traficante faz parte já acabou com a vida de um jovem identificado como Juan Bahia da Silva, 23 anos, que foi executado a tiros nas imediações da Estação da Lapa no início de março. O caso assustou moradores da área que tem presença do BDM, mas não há uma confirmação concreta da participação de Don Juan no caso. >

Guerra entre BDM e CV deixou marcas no Tororó Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

No Tororó, outra área onde o traficante atua, a guerra entre as duas facções criminosas levou um homicídio por delivery e uma ‘chuva de disparos’ para uma rua central do bairro. No caso, registrado em abril, um intenso tiroteio e uma execução foram registrados em rua que é tida como calma por moradores, mas sofreu com uma ação do CV, que teria sequestrado um traficante do BDM para matá-lo no local. >