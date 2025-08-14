Imóvel perto da praia na Barra será leiloado pelos Correios este mês

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 10:15
Um imóvel localizado na Rua Marquês de Caravelas, número 101, no bairro da Barra, em Salvador, será colocado a leilão em nova tentativa de venda pelos Correios no próximo dia 22 de agosto, às 10h. A licitação será realizada de forma eletrônica, por meio da plataforma Licitações-e, do Banco do Brasil.
O espaço, que está desocupado, possui 160 m² de área e conta com uma loja térrea em terreno de meio de quadra. Fica a poucos metros da orla e está inserido em uma região com infraestrutura completa, podendo ser utilizado tanto para fins residenciais quanto comerciais.
A venda faz parte da estratégia da atual diretoria dos Correios, que tem revisado a carteira de imóveis da empresa para se desfazer de espaços considerados ineficientes para a operação da estatal. Outros leilões anteriores do mesmo imóvel terminaram sem arremate, caso similar ao que acontece com o prédio da antiga sede dos Correios na Pituba.
Antiga sede dos Correios segue à venda
Para participar da disputa, interessados, sejam pessoas físicas ou jurídicas, devem se cadastrar na plataforma Licitações-e. Após o registro, já podem enviar propostas eletronicamente e participar do processo.
Outros imóveis disponíveis para venda pelos Correios em diferentes regiões do país podem ser consultados no site www.imovelcorreios.com.br, onde há informações sobre localização, documentação, imagens e datas dos próximos leilões.