Imóvel perto da praia na Barra será leiloado pelos Correios este mês

Espaço desocupado a poucos metros da praia tem potencial residencial ou comercial

  Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 10:15

Imóvel dos Correios localizado na Rua Marquês de Caravelas vai ser vendido
Imóvel dos Correios localizado na Rua Marquês de Caravelas vai ser vendido Crédito: Reprodução

Um imóvel localizado na Rua Marquês de Caravelas, número 101, no bairro da Barra, em Salvador, será colocado a leilão em nova tentativa de venda pelos Correios no próximo dia 22 de agosto, às 10h. A licitação será realizada de forma eletrônica, por meio da plataforma Licitações-e, do Banco do Brasil.

O espaço, que está desocupado, possui 160 m² de área e conta com uma loja térrea em terreno de meio de quadra. Fica a poucos metros da orla e está inserido em uma região com infraestrutura completa, podendo ser utilizado tanto para fins residenciais quanto comerciais.

A venda faz parte da estratégia da atual diretoria dos Correios, que tem revisado a carteira de imóveis da empresa para se desfazer de espaços considerados ineficientes para a operação da estatal. Outros leilões anteriores do mesmo imóvel terminaram sem arremate, caso similar ao que acontece com o prédio da antiga sede dos Correios na Pituba.

Antiga sede dos Correios segue à venda

Antiga sede dos Correios segue à venda
Antiga sede dos Correios segue à venda por Reprodução
Antiga sede dos Correios segue à venda por Divulgação
Antiga sede dos Correios segue à venda por Divulgação
Antiga sede dos Correios segue à venda por Divulgação
Antiga sede dos Correios segue à venda por Divulgação
Antiga sede dos Correios segue à venda por Divulgação
Antiga sede dos Correios segue à venda por Divulgação
Antiga sede dos Correios segue à venda por Divulgação
Antiga sede dos Correios segue à venda por Divulgação
1 de 10
Antiga sede dos Correios segue à venda por Divulgação

Para participar da disputa, interessados, sejam pessoas físicas ou jurídicas, devem se cadastrar na plataforma Licitações-e. Após o registro, já podem enviar propostas eletronicamente e participar do processo.

Outros imóveis disponíveis para venda pelos Correios em diferentes regiões do país podem ser consultados no site www.imovelcorreios.com.br, onde há informações sobre localização, documentação, imagens e datas dos próximos leilões.

