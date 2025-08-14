Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher é flagrada tentando entrar em prisão com drogas nas partes íntimas na Bahia

Substância seria entregue a um interno da unidade

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 10:25

Polícia Penal impede entrada de drogas com visitante no Conjunto Penal de Juazeiro
Polícia Penal impede entrada de drogas com visitante no Conjunto Penal de Juazeiro Crédito: Divulgação

Uma mulher foi flagrada tentando entrar com drogas escondidas nas partes íntimas no Conjunto Penal de Juazeiro, no norte da Bahia, na manhã de quarta-feira (13). A visitante levava cerca de 140 gramas de substância análoga à maconha. 

Ela foi flagrada após passar pelo Bodyscan, equipamento de scanner corporal utilizado para reforçar a segurança nas unidades prisionais da Bahia. O aparelho detectou um invólucro estranho ao corpo e, ao ser questionada, a mulher admitiu que trazia o objeto em suas partes íntimas. Dentro do invólucro, foi encontrada a substância ilegal.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), a droga seria entregue a um interno da unidade. 

Após a descoberta, a mulher foi conduzida à sala de segurança, onde foram adotadas as providências cabíveis. Em seguida, ela foi encaminhada ao Departamento de Polícia local, onde foi lavrado o flagrante.

Leia mais

Imagem - Mulher morre atropelada a caminho do trabalho em avenida de Salvador

Mulher morre atropelada a caminho do trabalho em avenida de Salvador

Imagem - Jovem de 19 anos é morto a tiros perto da rodoviária de Salvador

Jovem de 19 anos é morto a tiros perto da rodoviária de Salvador

Imagem - Empresa é investigada por cobrar R$ 2,9 milhões em contrato com TJ-BA e não realizar serviços

Empresa é investigada por cobrar R$ 2,9 milhões em contrato com TJ-BA e não realizar serviços

Mais recentes

Imagem - Creche no Arenoso é reinaugurada com o dobro de vagas para alunos

Creche no Arenoso é reinaugurada com o dobro de vagas para alunos
Imagem - Imóvel perto da praia na Barra será leiloado pelos Correios este mês

Imóvel perto da praia na Barra será leiloado pelos Correios este mês
Imagem - Ponte São João passa por elevação e restauração como parte das obras do VLT em Salvador

Ponte São João passa por elevação e restauração como parte das obras do VLT em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
01

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil
02

Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
03

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ R$ 39.753,22
04

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ R$ 39.753,22