ILEGAL

Mulher é flagrada tentando entrar em prisão com drogas nas partes íntimas na Bahia

Substância seria entregue a um interno da unidade

Esther Morais

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 10:25

Polícia Penal impede entrada de drogas com visitante no Conjunto Penal de Juazeiro Crédito: Divulgação

Uma mulher foi flagrada tentando entrar com drogas escondidas nas partes íntimas no Conjunto Penal de Juazeiro, no norte da Bahia, na manhã de quarta-feira (13). A visitante levava cerca de 140 gramas de substância análoga à maconha.

Ela foi flagrada após passar pelo Bodyscan, equipamento de scanner corporal utilizado para reforçar a segurança nas unidades prisionais da Bahia. O aparelho detectou um invólucro estranho ao corpo e, ao ser questionada, a mulher admitiu que trazia o objeto em suas partes íntimas. Dentro do invólucro, foi encontrada a substância ilegal.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), a droga seria entregue a um interno da unidade.