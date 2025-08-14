Acesse sua conta
Empresa é investigada por cobrar R$ 2,9 milhões em contrato com TJ-BA e não realizar serviços

Companhia apresentava relatórios falsificados para justificar os valores

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 07:27

TJ-BA
TJ-BA Crédito: Fabio di Castro/Divulgação CNJ

Uma empresa de manutenção de equipamentos de refrigeração é alvo da "Operação Baixa Execução", da Polícia Civil, na manhã desta quinta-feira (14) por cobrar mais de R$ 2,9 milhões por serviços contratados em unidades do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) e não realizá-los. 

Segundo investigação, a companhia apresentava relatórios falsificados para simular a realização das manutenções preventivas e corretivas previstas no contrato. Em diversas comarcas, os serviços não foram prestados, mesmo constando como realizados na documentação apresentada.

Os crimes apurados incluem fraude à execução de contrato administrativo e falsificação de documentos.

Fraude em contrato de prestação de serviço de R$ 2,9 milhões é alvo da Polícia Civil

Fraude em contrato de prestação de serviço de R$ 2,9 milhões é alvo da Polícia Civil por Divulgação/Ascom-PCBA
Fraude em contrato de prestação de serviço de R$ 2,9 milhões é alvo da Polícia Civil por Divulgação/Ascom-PCBA
Fraude em contrato de prestação de serviço de R$ 2,9 milhões é alvo da Polícia Civil por Divulgação/Ascom-PCBA
Fraude em contrato de prestação de serviço de R$ 2,9 milhões é alvo da Polícia Civil por Divulgação/Ascom-PCBA
Fraude em contrato de prestação de serviço de R$ 2,9 milhões é alvo da Polícia Civil por Divulgação/Ascom-PCBA
1 de 5
Fraude em contrato de prestação de serviço de R$ 2,9 milhões é alvo da Polícia Civil por Divulgação/Ascom-PCBA

A “Operação Baixa Execução" é realizada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro. Equipes do Departamento cumprem mandados de busca e apreensão relacionados à investigação.

