FRAUDE

Empresa é investigada por cobrar R$ 2,9 milhões em contrato com TJ-BA e não realizar serviços

Companhia apresentava relatórios falsificados para justificar os valores

Esther Morais

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 07:27

TJ-BA Crédito: Fabio di Castro/Divulgação CNJ

Uma empresa de manutenção de equipamentos de refrigeração é alvo da "Operação Baixa Execução", da Polícia Civil, na manhã desta quinta-feira (14) por cobrar mais de R$ 2,9 milhões por serviços contratados em unidades do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) e não realizá-los.

Segundo investigação, a companhia apresentava relatórios falsificados para simular a realização das manutenções preventivas e corretivas previstas no contrato. Em diversas comarcas, os serviços não foram prestados, mesmo constando como realizados na documentação apresentada.

Os crimes apurados incluem fraude à execução de contrato administrativo e falsificação de documentos.

