Homem com tatuagens de suástica nazista é preso em Feira de Santana

Suspeito foi flagrado dirigindo caminhão na contramão

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 15:47

Um homem que possui duas tatuagens de suásticas foi identificado pela Polícia Civil em Feira de Santana, no último sábado (4). Ele foi apresentado na Central de Flagrantes por dirigir na contramão na BR-116. As tatuagens do símbolo que faz apologia ao nazismo foram descobertas durante o exame de corpo de delito. 

A informação foi divulgada pela 1º Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin). O homem, identificado como Maicon dos Santos Monteiro, apresentava indícios de que havia ingerido drogas ao ser abordado após trafegar na contramão. Ele resistiu à prisão e precisou ser contido por policiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e populares. A polícia apreendeu substância análoga à cocaína com o suspeito. 

Enquanto os investigadores conduziam o homem até a delegacia, foi identificado que ele possuiu a tatuagem de uma suástica nazista em uma das mãos. Outra tatuagem do mesmo símbolo foi descoberta na região dorsal, próximo ao ombro. Os investigadores realizaram buscas nas redes sociais do homem e encontraram postagens com conotação supremacista. 

Um levantamento feito pela antropóloga da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Adriana Abreu Magalhães Dias, pioneira nas pesquisas sobre a ascensão da extrema-direita nos anos 2000, identificou a existência de 334 células de grupos nazistas em atividade no Brasil. Uma delas foi identificada em Feira de Santana

As células são grupos de três a 40 pessoas com ideais e atividades comuns. No caso dos neonazistas, segundo a Safernet (associação civil de direito privado com foco na defesa dos direitos humanos na web), trata-se de grupos que promovem a intolerância com base na ideologia nazista de superioridade e pureza racial com recursos de agressão, humilhação e discriminação.

No Brasil, é crime divulgar imagens, fazer publicações na internet ou criar qualquer situação de exclusão por preconceito contra qualquer pessoa com base em raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, segundo a lei nº 7.716.

Não existe uma lei específica para tatuagens com símbolos preconceituosos, mas elas podem ser enquadradas da Lei de Racismo, que considera crime fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo". 

