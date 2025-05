'PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS'

'Publicado indevidamente': PM repudia conteúdo nazista postado em rede social da Academia de Polícia Militar

Corporação não apontou, no entanto, de quem partiu a publicação e porque ela foi feita

Após a Academia de Polícia Militar (PM) ser duramente criticada por publicar em suas redes sociais um vídeo com frase de um soldado nazista , a Polícia Militar da Bahia divulgou uma nota repudiando o conteúdo, nesta quarta-feira (7). O comunicado, no entanto, não apontou de quem partiu a publicação e porque ela foi feita. >

A postagem destacou uma citação de Erwin Rommel, militar alemão que serviu como general marechal de campo da Wehrmacht, as forças armadas da Alemanha Nazista durante a Segunda Guerra Mundial: "Suor poupa sangue, sangue poupa vida, e cérebros poupam ambos".>

A frase foi usada em um vídeo que mostrava o "pensamento do dia" da corporação. Na legenda, a academia ainda recuperou a trajetória de Rommel e disse que ele é considerado como "um dos maiores estrategistas militares da história".>

"Todo material institucional veiculado em nome da Corporação deve estar alinhado com os valores democráticos, éticos e legais que regem a atuação policial militar no Estado Brasileiro. Qualquer manifestação em desacordo com esses princípios não representa o pensamento institucional nem orienta os processos formativos da Polícia Militar da Bahia", acrescentou.>